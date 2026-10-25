Auditório do PT Nacional tem movimentação discreta durante apuração

A sede nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), no Setor Comercial Sul, em Brasília, começa a receber profissionais de imprensa durante a apuração do segundo turno das eleições para o Governo do Distrito Federal (GDF). Apesar da chegada dos jornalistas, o auditório onde é esperado o acompanhamento dos resultados ainda não está cheio. O candidato Leandro Grass (PT), por sua vez, decidiu acompanhar a apuração em um local reservado, ao lado da família.

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Até o momento, com mais de 95,02% das seções totalizadas, a candidata Celina Leão (PP) registra 940.874 votos ou 57,23% dos válidos e já é considerada reeleita governadora do DF,. Grass aparece com 703.242votos, o equivalente a 42,77%.

A movimentação na sede petista ocorre enquanto os números são atualizados pela Justiça Eleitoral. A expectativa é de que o resultado final defina quem comandará o Palácio do Buriti pelos próximos quatro anos.

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