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Eleições 2026

SSP reforça policiamento em concentração de eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

Policiais estão concentrados no STF, TSE e nas regiões da Catedral de Brasília e 405 Norte, onde eleitores de Bolsonaro e Celina e de Lula e Grass se concentram

Polícia Militar do Distrito Federal acompanha concetrações de eleitores - (crédito: Mariana Campos e Davi Cruz/CB/D.A Press)
Polícia Militar do Distrito Federal acompanha concetrações de eleitores - (crédito: Mariana Campos e Davi Cruz/CB/D.A Press)

A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento na área central de Brasília após o Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogar as eleições até as 19h. O Correio apurou que o reforço ocorre principalmente na Esplanada dos Ministérios, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF).

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Outro ponto de policiamento reforçado é a 405 Norte, onde eleitores do candidato ao GDF pelo PT, Leandro Grass, e do presidente Lula (PT), que disputa a reeleição à presidência, já tomaram as ruas para acompanhar a apuração dos votos.

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No outro extremo, na altura da Catedral Metropolitana de Brasília, um trio do candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, já se posicionou, e os eleitores começaram a chegar e aguardam a divulgação do resultado das votações deste domingo.

Na entrada da 405 Norte, policiais militares tomam conta do trânsito no balão da quadra. A rua está fechada para passagem de carros, e oito viaturas da PM controlam a chegada de pessoas e o trânsito na L2 Norte.

Saiba Mais

  • Eleitores de Leandro Grass (PT) se concentram na 305 Norte
    Eleitores de Leandro Grass (PT) se concentram na 405 Norte Foto: Mariana Campos/CB/D.A Press
  • PMDF acompanha concentração de eleitores na Catedral Metropolitana de Brasília
    PMDF acompanha concentração de eleitores na Catedral Metropolitana de Brasília Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press
  • PMDF acompanha concentração de eleitores na Catedral Metropolitana de Brasília
    PMDF acompanha concentração de eleitores na Catedral Metropolitana de Brasília Foto: Davi Cruz/CB/D.A Press
  • PMDF acompanha concentração de eleitores na 405 Norte
    PMDF acompanha concentração de eleitores na 405 Norte Foto: Mariana Campos/CB/D.A Press
  • PMDF acompanha concentração de eleitores na 405 Norte
    PMDF acompanha concentração de eleitores na 405 Norte Foto: Mariana Campos/CB/D.A Press
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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Adriana Bernardes e Mariana Reginato
postado em 25/10/2026 19:48 / atualizado em 25/10/2026 20:08
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