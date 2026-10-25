SSP reforça policiamento em concentração de eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento na área central de Brasília após o Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogar as eleições até as 19h. O Correio apurou que o reforço ocorre principalmente na Esplanada dos Ministérios, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF).
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Outro ponto de policiamento reforçado é a 405 Norte, onde eleitores do candidato ao GDF pelo PT, Leandro Grass, e do presidente Lula (PT), que disputa a reeleição à presidência, já tomaram as ruas para acompanhar a apuração dos votos.
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No outro extremo, na altura da Catedral Metropolitana de Brasília, um trio do candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, já se posicionou, e os eleitores começaram a chegar e aguardam a divulgação do resultado das votações deste domingo.
Na entrada da 405 Norte, policiais militares tomam conta do trânsito no balão da quadra. A rua está fechada para passagem de carros, e oito viaturas da PM controlam a chegada de pessoas e o trânsito na L2 Norte.
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Adriana BernardesCoordenadora de produção
Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio