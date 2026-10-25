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Em nota, Fecomércio parabeniza Celina Leão pela reeleição

Em nota, entidade destacou desejo de trabalhar em parceria com o governo para melhorar o cenário de negócios do DF

José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio-DF, parabeniza em nota reeleição da governadora Celina Leão (PP) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio-DF, parabeniza em nota reeleição da governadora Celina Leão (PP) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Fecomércio parabenizou, em nota, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), pela reeleição, neste domingo (25/10). O presidente da entidade, José Aparecido Freire, que assina o texto, destacou a vontade em manter o diálogo e cooperação com o governo para promover o desenvolvimento socioeconômico da região. Ele desejou "um novo mandato de realizações para o DF". 

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Para a entidade, a união de esforços é indispensável para criar mais oportunidades. "É com esse espírito agregador, de respeito às diferentes visões e de compromisso com a população, que seguiremos contribuindo para o desenvolvimento da nossa capital, dialogando também com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e todas entidades, públicas ou privadas", escreveu. 

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A Fecomércio também afirmou que, junto como o Sesc-DF, o Senac-DF e o Instituto Fecomércio-DF, pretende "manter parcerias com o governo nas áreas de formação profissional, qualificação para o mercado de trabalho, bem-estar social, saúde, lazer, cultura e turismo". Ela reafirmou seu compromisso em levar oportunidades e qualidade de vida para brasilienses. 

A defesa dos empresários da capital e a melhoria do ambiente de negócios seguirá sendo prioridade da entidade. "Temos muito a realizar juntos, com diálogo, cooperação e atenção às necessidades de quem vive, trabalha e empreende aqui”, finalizou. 

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 25/10/2026 21:05
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