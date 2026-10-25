Em comemoração com apoiadores, Celina promete governo justo e foco nos mais pobres

Em um trio de dois andares em frente ao comitê central de campanha no SIA, apoiadores da governadora reeleita Celina Leão (PP) se reúnem para comemorar a vitória de 57% da candidata neste segundo turno. Em discurso após a vitória nas urnas, Celina agradeceu a Deus pelo resultado e dedicou o mandato à fé cristã. A governadora também reconheceu o apoio de militantes e apoiadores que trabalharam durante a campanha e afirmou que pretende conduzir uma gestão voltada à população mais vulnerável.

“A partir de hoje, nós vamos governar como Deus espera de nós. Um governo justo. Um governo que cuida das pessoas humildes, um governo que faça justiça”, declarou. Ela também prometeu visitar locais que, segundo ela, nunca receberam a presença de um governador. “Vai ser lá que eu vou pisar a minha botina, para servir, para cuidar de mulheres, de famílias, de viúvas, de órfãos”, afirmou.

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A governadora reeleita prometeu priorizar a saúde pública e ampliar a presença do governo nos hospitais e nas unidades de pronto atendimento (UPAs). “Eu sou a primeira mulher governadora do DF e vou honrar cada um de vocês, homens e mulheres, que votaram na gente. E aqueles que não votaram também, nós vamos governar para todos. Com justiça, mas principalmente com o amor do coração”, disse. Ao agradecer à família, ela mencionou a mãe como referência e ressaltou a importância de sua trajetória política.

Celina agradeceu ainda ao vice-governador, Gustavo Rocha (Republicanos), aos parlamentares eleitos e às senadoras Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), que a acompanharam durante a campanha. “O nosso estado é o primeiro estado comandado por quatro mulheres. Três senadoras e uma governadora. E isso só nos enche de responsabilidade, de mostrar que a gente sabe, que a gente dá conta e que nós vamos entregar um governo justo para todas as pessoas aqui do DF”, afirmou.

Celina disse que gostaria de ter abraçado pessoalmente quem acompanhava a comemoração, mas priorizou a segurança dos presentes. “Sintam-se abraçados”, disse, emocionada. O evento foi encerrado com a oração de um Pai Nosso e música sertaneja.