"Nós vamos fazer um governo para todos", afirma Celina Leão após reeleição - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Reeleita governadora do Distrito Federal com 57% dos votos, Celina Leão (PP) agradeceu aos eleitores pela vitória no segundo turno e afirmou estar preparada para conduzir o governo pelos próximos quatro anos. “Quero agradecer primeiro a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. Agradecer a cada um que confiou na gente. Eu tenho certeza que a gente está pronta para servir essa cidade”, declarou.

A governadora reeleita afirmou que pretende governar para todos os moradores do DF, independentemente da escolha nas urnas. Segundo ela, o adversário, Leandro Grass (PT), telefonou para cumprimentá-la após o resultado. “Nós vamos fazer realmente um governo para todo mundo aqui no Distrito Federal”, disse.

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Celina destacou a presença feminina na política e afirmou que o Distrito Federal é a única unidade da Federação com mulheres nos quatro principais cargos majoritários. Ao agradecer às senadoras eleitas, Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), a governadora disse que a composição representa um desafio e um compromisso com a população. “Nós vamos honrar a população trabalhando, servindo, sendo uma capital que será modelo, um estado que será modelo para o Brasil”, afirmou.

A governadora declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Durante o pronunciamento, Celina afirmou estar confiante na vitória do senador na disputa nacional. Antes de seguir para o comitê de campanha, onde pretendia encontrar apoiadores, ela voltou a agradecer aos eleitores do DF e prometeu conduzir a gestão com equidade. “Você que votou, você que não votou, nós vamos governar com justiça”, declarou.