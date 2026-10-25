Filha de Mercedes Bustamante relata abuso após prisão na Asa Norte

Filha da professora e bióloga Mercedes Bustamante, a arquiteta Helena Bustamante, 29 anos, moradora da 415 Norte, foi presa por desacato na noite deste domingo (25/10), após descer do prédio onde mora para defender uma idosa de 92 anos que tentou votar, mas foi impedida de entrar no local de votação por volta das 18h15.

A reportagem acompanhou o momento em que Helena levou spray de pimenta no rosto e foi detida. Na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), ela prestou depoimento e assinou um termo de ocorrência, onde foi liberada cerca de uma hora depois.

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Ao Correio, após deixar a delegacia, a arquiteta relatou que os policiais teriam adotado uma conduta abusiva durante o transporte. “Não estava conseguindo respirar por causa do spray de pimenta. Eu vi os policiais rindo da minha cara”, relatou.

Helena também afirmou que os policiais conduziram a viatura em alta velocidade durante o trajeto. “No caminho para a delegacia, fizeram questão de passar por todas as curvas em alta velocidade para que eu batesse no camburão”, disse.

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De acordo com a arquiteta, em determinado momento, os policiais abriram a porta do veículo e perguntaram se ela conseguia respirar. Ela afirma que, ao mencionar que denunciaria a situação por abuso de poder, ouviu uma resposta de um dos agentes.

“O policial que jogou spray de pimenta em mim me perguntou se eu queria respirar ou calar a boca e imediatamente fecharam a porta do camburão novamente”, contou.

Mercedes Bustamante esteve na delegacia para buscar a filha após a liberação. Ela também criticou a abordagem policial e demonstrou preocupação com a situação.“Estou assustada com a truculência que foi empregada na situação. Jovens tentando ajudar uma vizinha idosa a votar. O que deveria ser uma celebração da democracia foi transformada em uma ação antidemocrática”, observou.“Tenho orgulho de nossa juventude que se posicionou de forma solidária e cidadã”, completou.

O Correio aguarda, na delegacia, mais informações sobre a ocorrência e os procedimentos adotados na prisão de Helena.