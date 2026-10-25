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Filha de Mercedes Bustamante relata abuso após prisão na Asa Norte

Helena Bustamante, de 29 anos, foi detida por desacato ao defender uma idosa de 92 anos impedida de votar na 415 Norte. Ela recebeu spray de pimenta no rosto e denuncia tratamento durante o transporte à delegacia

Helena Bustamante denuncia abuso após ser presa na Asa Norte - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A Press)
Helena Bustamante denuncia abuso após ser presa na Asa Norte - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A Press)

Filha da professora e bióloga Mercedes Bustamante, a arquiteta Helena Bustamante, 29 anos, moradora da 415 Norte, foi presa por desacato na noite deste domingo (25/10), após descer do prédio onde mora para defender uma idosa de 92 anos que tentou votar, mas foi impedida de entrar no local de votação por volta das 18h15.

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A reportagem acompanhou o momento em que Helena levou spray de pimenta no rosto e foi detida. Na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), ela prestou depoimento e assinou um termo de ocorrência, onde foi liberada cerca de uma hora depois.

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Ao Correio, após deixar a delegacia, a arquiteta relatou que os policiais teriam adotado uma conduta abusiva durante o transporte. “Não estava conseguindo respirar por causa do spray de pimenta. Eu vi os policiais rindo da minha cara”, relatou.

Helena também afirmou que os policiais conduziram a viatura em alta velocidade durante o trajeto. “No caminho para a delegacia, fizeram questão de passar por todas as curvas em alta velocidade para que eu batesse no camburão”, disse.

De acordo com a arquiteta, em determinado momento, os policiais abriram a porta do veículo e perguntaram se ela conseguia respirar. Ela afirma que, ao mencionar que denunciaria a situação por abuso de poder, ouviu uma resposta de um dos agentes.

“O policial que jogou spray de pimenta em mim me perguntou se eu queria respirar ou calar a boca e imediatamente fecharam a porta do camburão novamente”, contou.

Mercedes Bustamante esteve na delegacia para buscar a filha após a liberação. Ela também criticou a abordagem policial e demonstrou preocupação com a situação.“Estou assustada com a truculência que foi empregada na situação. Jovens tentando ajudar uma vizinha idosa a votar. O que deveria ser uma celebração da democracia foi transformada em uma ação antidemocrática”, observou.“Tenho orgulho de nossa juventude que se posicionou de forma solidária e cidadã”, completou.

O Correio aguarda, na delegacia, mais informações sobre a ocorrência e os procedimentos adotados na prisão de Helena.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/10/2026 20:31 / atualizado em 25/10/2026 20:43
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