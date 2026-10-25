Com abstenção de 17,37% no DF, 1,85 milhão de eleitores votam no 2º turno

Processo de votação no Distrito Federal: eleitores voltaram às urnas no DF no segundo turno para eleger presidente e governador - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

A abstenção no Distrito Federal atingiu o índice de 17,37% durante a votação do segundo turno. Do total de 2.258.995 cidadãos aptos, 1.854.323 eleitores foram às urnas para registrar a escolha de seus representantes para o governo local e para a presidência.

Entre as pessoas que compareceram às seções eleitorais, os votos não destinados aos concorrentes registraram índices específicos para a disputa local. A contagem para o Governo do Distrito Federal apontou 72.280 votos nulos, o correspondente a 3,9% do total. Os votos em branco para governador somaram 55.771 registros, percentual equivalente a 3,01%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Reeleição de Celina Leão no Distrito Federal

A disputa pelo Governo do Distrito Federal consagrou a reeleição de Celina Leão (Progressistas). A governadora assegurou mais quatro anos no comando do Executivo local ao vencer o segundo turno realizado neste domingo (25/10), em concorrência direta com Leandro Grass (PT).

A definição matemática da corrida eleitoral ocorreu exatamente às 20h02. Naquele momento, os dados oficiais registravam 90,01% das urnas apuradas no território do Distrito Federal.

Ao alcançar 100% das urnas apuradas, Celina Leão consolidou a vitória com 57,18% dos votos válidos, perfazendo 987.142 votos. Leandro Grass encerrou o processo eleitoral com 42,82% dos votos válidos, recebendo 739.130 votos dos eleitores brasilienses.

Votação para presidente no Distrito Federal

Os eleitores da capital federal também registraram os seus votos para o cargo de presidente. Os números finais apurados para presidente no Distrito Federal registraram os seguintes resultados:

Flávio Bolsonaro: 979.542 votos, alcançando 54,28% dos votos.

Lula: 825.224 votos, somando 45,72% dos votos.

votos nulos: 41.128 votos, perfazendo 2,20%.

votos em branco: 22.386 votos, totalizando 1,20%.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.