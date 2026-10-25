Apoiadores de Lula celebram a vitória da reeleição na 405 Norte

Após virar o cenário do primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito Presidente da República com 51,78% dos votos válidos. Os apoiadores do candidato do PT dominaram as ruas na Asa Norte desde antes do início das apurações.

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Com muita música no trio elétrico e fogos de artifício vermelhos, eleitores celebraram a vitória do presidente e lotaram a 405 Norte. A segurança no local foi reforçada pela Polícia Militar.

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Luís Inácio Lula da Silva venceu a eleição presidencial com mais de 64 milhões de votos contra 59 milhões do candidato do PL, Flávio Bolsonaro.