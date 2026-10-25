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Eleições 2026

Apoiadores de Lula celebram a vitória da reeleição na 405 Norte

A rua da 405 Norte foi fechada e o policiamento foi reforçado. Os apoiadores lotam a região desde antes do início da apuração dos votos

Eleitores comemoram reeleição de Lula (PT) na Asa Norte - (crédito: Mariana Reginato/CB/D.A Press)
Eleitores comemoram reeleição de Lula (PT) na Asa Norte - (crédito: Mariana Reginato/CB/D.A Press)

Após virar o cenário do primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito Presidente da República com 51,78% dos votos válidos. Os apoiadores do candidato do PT dominaram as ruas na Asa Norte desde antes do início das apurações.

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Com muita música no trio elétrico e fogos de artifício vermelhos, eleitores celebraram a vitória do presidente e lotaram a 405 Norte. A segurança no local foi reforçada pela Polícia Militar.

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Luís Inácio Lula da Silva venceu a eleição presidencial com mais de 64 milhões de votos contra 59 milhões do candidato do PL, Flávio Bolsonaro.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 25/10/2026 22:00
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