Apoiadores de Flávio deixam ato na Esplanada desolados após vitória de Lula

Apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) em ato na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

O ato de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) na Esplanada dos Ministérios chegou ao fim na noite deste domingo (25/10), após a confirmação matemática da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Parte dos participantes deixou o local antes mesmo da conclusão da apuração das urnas. Entre os que permaneceram, o clima era de tristeza e desolação diante do resultado.

A mobilização ocorria no canteiro central da Esplanada, onde um trio elétrico havia sido instalado para reunir apoiadores. A expectativa era de realizar uma festa caso Flávio vencesse a disputa. Com o avanço da contagem dos votos e a confirmação da vitória do petista, o movimento foi de dispersão, e a comemoração prevista não se concretizou.

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A segurança da área contava com a presença de policiais e equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).