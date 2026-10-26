Operação integrada de segurança garante 2º turno sem graves intercorrências

O planejamento estratégico começou antes do dia da votação - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O segundo turno das eleições de 2026 no Distrito Federal ocorreu neste domingo (25/10) sob uma operação de segurança integrada e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) em articulação com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), órgãos locais e instituições federais.

O planejamento estratégico começou antes do dia da votação, cobrindo desde a distribuição das urnas eletrônicas e a preparação dos locais de votação até o acompanhamento contínuo do trânsito, o registro de ocorrências eleitorais e o monitoramento das movimentações de eleitores após o fechamento das urnas.

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Para assegurar o fluxo de informações em tempo real e a pronta resposta das equipes, o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) operou em status operacional reunindo representantes de todas as instituições envolvidas. A vigilância dos locais de votação, vias públicas e áreas de interesse operacional foi realizada por meio da plataforma DF 360, somada ao trabalho da Célula Integrada de Inteligência, constituída por representantes de 22 órgãos.

No plano tático, a PMDF empregou policiamento ostensivo reforçado acompanhado de recursos tecnológicos como câmeras de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em viaturas, câmeras corporais nos uniformes e drones para monitoramento aéreo.

Balanço operacional

O balanço operacional indicou um pleito sem intercorrências graves. Na esfera da polícia judiciária e crimes eleitorais, sob atribuições da Polícia Federal (PF), foram apuradas denúncias de possíveis irregularidades, com o registro consolidado de três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e um Auto de Prisão em Flagrante (APF) relacionados ao primeiro turno no DF, referentes a infrações de boca de urna, propaganda eleitoral irregular e desobediência eleitoral.

Já a Polícia Civil (PCDF) atuou no atendimento a ocorrências ordinárias e escoltou magistrados e promotores de Justiça, mantendo as unidades operacionais, o Instituto de Medicina Legal ((IML), o Instituto de Identificação e o Instituto de Criminalística mobilizados em regime de pronto emprego para eventuais exames periciais.

No atendimento a emergências de saúde e ações preventivas, o Corpo de Bombeiros Militares (CBMDF) contabilizou 12 ocorrências até as 19h de domingo, ressaltando que nenhuma teve motivação política, ideológica ou ligação direta com o pleito. Apenas uma ocorrência demandou transporte a unidade hospitalar, enquanto as demais foram resolvidas no próprio local pelas guarnições. O tipo de chamado de maior incidência foi “queda da própria altura”, com dois casos.

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Fiscalização viária

A fiscalização viária conduzida pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF) deslocou patrulhamento e pontos fixos na Asa Sul, no Guará e em três locais de votação em Águas Claras (Unieuro, Uniplan e Colégio Leonardo da Vinci).

Com suporte de viaturas, motocicletas e monitoramento aéreo realizado pela Unidade de Operação Aérea com a aeronave Sentinela, além do uso de cones e barreiras físicas, o Detran registrou um total de 221 infrações de trânsito ao longo do dia de votação, relativas a alcoolemia, estacionamento irregular e uso do celular ao volante.

Na região central de Brasília, o fluxo na Esplanada dos Ministérios teve linha de contenção estabelecida a partir da altura das vias L2 Norte e L2 Sul, na altura da Catedral, sob a atuação conjunta da PMDF, Detran, Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF) e Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), com liberação do tráfego condicionado à avaliação das autoridades.