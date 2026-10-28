Câncer de mama é tema de seminário do Correio nesta quinta-feira (29/10)

A campanha de Outubro Rosa busca conscientizar sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama - (crédito: Freepik)

Com o objetivo de promover a conscientização, o autocuidado e a disseminação de informações qualificadas sobre a saúde feminina, o Correio realiza, nesta quinta-feira (29/10), o evento online "Correio Inside | Câncer de mama: uma rede de cuidados", em parceria e com apoio do Hospital Anchieta, integrante do grupo Kora Saúde.

Programado para às 15h, o seminário digital será transmitido ao vivo no canal oficial do jornal no YouTube, reunindo especialistas, como a mastologista titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Karimi Amaral; o diretor nacional de Oncologia e Hematologia da Kora Saúde, Igor Morbeck; e a mastologista e cirugiã reconstrutiva Fabiana Lisboa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional DF.

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O encontro institucional busca consolidar um espaço fundamental de prestação de serviço à população para discutir estratégias de prevenção, qualidade de vida e a importância do diagnóstico oportuno frente a um cenário epidemiológico desafiador. O alerta do seminário se respalda em dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), que estimam para o DF 1.410 novos casos da doença em 2026 — quase quatro diagnósticos diários, consolidando a neoplasia como a mais frequente entre as mulheres da capital.

A taxa bruta projetada atinge 89,31 casos por 100 mil mulheres, superando a média do Centro-Oeste (61,32). Em âmbito nacional, o Inca prevê 78.610 novos casos anuais no triênio. Embora acometa predominantemente o público feminino, estatísticas ressaltam que cerca de 1% dos diagnósticos ocorrem em homens.

Identificação rápida

A identificação da doença em estágios iniciais é o fator determinante para salvar vidas, elevando as chances de cura a patamares superiores a 90%. Igor Morbeck reforça que a mamografia é o único exame capaz de identificar o tumor antes de ser palpável, enquanto o autoexame funciona como instrumento de autoconhecimento.

"É a diferença entre uma doença com chance de cura acima de 90% e uma doença que passa a ser controlada, mas raramente curada. Nos tumores localizados, a sobrevida em cinco anos chega perto de 99%; na doença metastática, cai para cerca de 30%", destacou Morbeck.

O médico explica que a medicina de precisão na oncologia mamária, hoje, permite mapear cada tumor molecularmente para desenhar tratamentos personalizados, combinando imunoterapia, terapias-alvo e testes genômicos que evitam quimioterapias desnecessárias, somados ao suporte multidisciplinar do Hospital Anchieta. Ele lembra que a maioria das pacientes não possui histórico familiar e que o tumor inicial costuma ser assintomático.

"Informação de qualidade muda comportamento. Quando a mulher entende que o câncer de mama, descoberto cedo, tem altíssimas chances de cura, o medo dá lugar à ação, e ela procura o exame. Saúde se constrói com conhecimento, não só dentro do consultório", afirmou o oncologista.

Reforçando a urgência da detecção, a mastologista Karimi Amaral aponta que diagnosticar a lesão em fases iniciais permite abordagens menos agressivas, como cirurgias conservadoras e intervenções axilares reduzidas, preservando a qualidade de vida. A cirurgiã destaca que a ausência de dor ou histórico familiar não elimina a necessidade de exames preventivos.

"O diagnóstico precoce pode mudar a história de uma mulher com câncer de mama. Quando identificado em estágios iniciais, o câncer apresenta maiores chances de cura e frequentemente permite tratamentos menos agressivos. Nosso objetivo não é apenas que a mulher sobreviva ao câncer, mas que continue vivendo bem após o tratamento", pontuou Karimi.

A médica enfatiza que inovações como biópsias guiadas, ressonância magnética e o uso da cirurgia robótica mamária em Brasília precisam vir acompanhadas de um suporte multidisciplinar integrado, atento à fertilidade, reconstrução mamária e saúde emocional. Ela ressalta também que a parceria com veículos de grande alcance fortalece a rede de apoio. "Quando veículos de credibilidade, como o Correio Braziliense, se unem a profissionais de saúde, conseguimos levar informações confiáveis a um número muito maior de mulheres, estimulando o diagnóstico e combatendo a desinformação", observou.









Mortalidade

Para combater a mortalidade, a rede pública pactuou a meta de ofertar a mamografia de rastreamento a pelo menos 70% das mulheres entre 50 e 69 anos, tendo a UBS como porta de entrada. O protocolo oficial recomenda o exame clínico anual e mamografia bienal para essa faixa (enquanto a SBM e OMS preconizam exames anuais a partir dos 40 anos). Havendo alterações, o encaminhamento a um mastologista ocorre em tempo médio inferior a 30 dias. Além disso, a prevenção primária — com hábitos saudáveis, atividade física e controle de peso — tem potencial para prevenir até 28% dos casos.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) informou à reportagem que segue as orientações do Inca e do Ministério da Saúde para a realização da mamografia de rastreamento a cada dois anos, prioritariamente em mulheres de 50 a 74 anos. A partir dos 40 anos, o exame pode ser solicitado após avaliação e decisão compartilhada entre a paciente e o médico.