Defensoria oferece serviços gratuitos em edição especial do Outubro Rosa

As participantes terão acesso a serviços nas áreas de direitos, saúde, assistência social, beleza, autoestima, autocuidado, cidadania e proteção às mulheres - (crédito: Divulgação: DPDF)

O Outubro Rosa chega na Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) com a 38ª edição do Dia da Mulher na próxima terça-feira ((6/10), das 8h às 14h. A ação, que é permanente no calendário da instituição, é destinado à mulheres em situação de vulnerabilidade e traz serviços essenciais de forma gratuita no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).O projeto já soma 73.660 mulheres atendidas.

Durante o evento, as participantes terão acesso a serviços nas áreas de direitos, saúde, assistência social, beleza, autoestima, autocuidado, cidadania e proteção às mulheres. Nesta edição, a iniciativa direciona o foco para a saúde feminina, com uma programação integrada ao Outubro Rosa e à conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A subdefensora pública-geral e coordenadora da ação, Nathália Sant’Ana, destaca a importância do mês para trazer luz às variadas formas de cuidado que permeiam a saúde da mulher. “O Outubro Rosa nos convida a olhar para a saúde das mulheres com atenção e responsabilidade, mas também nos lembra que o acesso à informação, aos serviços e aos próprios direitos é parte fundamental desse cuidado”, afirma.

Ela também ressalta a importância da continuidade do Dia da Mulher para aproximar as mulheres dos serviços públicos e ampliar o acesso à Justiça em um único lugar, promovendo o fortalecimento dos direitos e a emancipação das assistidas pelo projeto.

A lista completa com todos os serviços prestados pode ser encontrada no site da DPDF.