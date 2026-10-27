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EMPREGO

Agências oferecem mais de 1,8 mil vagas de trabalho nesta terça

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)
Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador de todo Distrito Federal estão com ofertas de 1.886 vagas para a população que busca uma oportunidade de trabalho, nesta terça-feira (27/10). Os postos são distribuídos por diferentes níveis de escolaridade e estão localizados em diversas regiões administrativas.

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O cargo com maior salário está destinado a função de serralheiro, no valor de R$ 3 mil. Ao todo são três vagas para na Zona Industrial. Outra remuneração em destaque é para o cargo de açougueiro, com 125 vagas no Riacho Fundo I e R$ 2,7 mil de salário.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 27/10/2026 07:00
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