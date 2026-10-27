Agências oferecem mais de 1,8 mil vagas de trabalho nesta terça

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador de todo Distrito Federal estão com ofertas de 1.886 vagas para a população que busca uma oportunidade de trabalho, nesta terça-feira (27/10). Os postos são distribuídos por diferentes níveis de escolaridade e estão localizados em diversas regiões administrativas.

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O cargo com maior salário está destinado a função de serralheiro, no valor de R$ 3 mil. Ao todo são três vagas para na Zona Industrial. Outra remuneração em destaque é para o cargo de açougueiro, com 125 vagas no Riacho Fundo I e R$ 2,7 mil de salário.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.