Semana da Mega-Sena movimenta lotéricas no DF

Com essa ação, os brasilienses apostam na expectativa de mudança de vida - (crédito: Luiz Francisco/CB/DA Press)

Até sexta-feira (30/10), a Caixa está realizando a Mega Semana da Mega-Sena, que terá jogos diários, com prêmio inicial de R$ 300 milhões — a segunda maior premiação em sorteio regular da história. A quantia e os sorteios todos os dias chamaram a atenção dos apostadores brasilienses. A empregada doméstica Maria do Rosário Caixeta, 57 anos, garantiu duas apostas para dobrar a chance de ganhar hoje. “Com esse dinheiro, pretendo viajar com a minha família para todos os cantos do Brasil”, relata.

Diferente dos outros concursos especiais, a Mega Semana não altera a mecânica das apostas, os valores, as probabilidades de ganho e a estrutura de faixas de premiação previstas para a Mega-Sena. A modalidade apenas substituirá o calendário regular de concursos, realizados às terças, quintas e domingos. Hoje, por exemplo, terá um sorteio, realizado às 21h.

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Além dos sorteios entre os dias 26 e 30 deste mês, o prêmio de R$ 300 milhões acumulou novamente no último sábado (24/10) e vem se acumulando desde o dia 17 de setembro. Caso nenhum apostador acerte os seis números, o próximo concurso poderá ser a maior premiação regular da história, superando o valor do sorteio de outubro de 2022.

O vendedor Duílio Souza, 39, estava mais focado no prêmio de R$ 300 milhões e confiante de que vai vencer a aposta. “Em primeiro lugar, eu vou ajudar minha família e algumas pessoas que ficaram do meu lado nos momentos ruins”, declara.

Sobre a expectativa do prêmio, o aposentado Emerson Jansen, 53, também está confiante, mas sobre os planos com o dinheiro, pensou em algo mais “simples”. “Eu quero uma casa e um carro, por enquanto. Depois, vou investir porque ter mais dinheiro é melhor.”

Com cinco concursos realizados na semana, o horário limite permanece o mesmo adotado nos sorteios regulares. Apostas simples poderão ser feitas até as 20h, e para os bolões digitais até as 20h30.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias Caixas. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00. Os sorteios podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates