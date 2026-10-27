Ônibus pega fogo na 601 Sul e passageiros são retirados às pressas

Ônibus seguia para o Guará e pegou fogo durante a viagem. Ninguém ficou ferido - (crédito: Vitória Torres/CB/DA Press)

Um ônibus da linha 0.167, que seguia em direção ao Guará, pegou fogo no início da noite desta terça-feira (27/10), por volta de 18h30, em frente ao colégio Galois, na 601 Sul. Cerca de 35 passageiros estavam no veículo no momento do incidente. Ninguém ficou ferido.

Ao Correio, o motorista contou que dirigia normalmente quando a luz da bateria acendeu no painel. Ele decidiu parar o ônibus para verificar o que estava acontecendo e, nesse momento, percebeu o início de um foco de incêndio. Ele e o cobrador retiraram todos os passageiros do veículo. A maioria conseguiu seguir viagem em outro ônibus que parou no local.

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Após a retirada dos passageiros, as chamas se intensificaram. Uma bombeira militar que passava pela região parou para prestar socorro e utilizou um pequeno extintor de incêndio. O equipamento do próprio ônibus também foi utilizado na tentativa de conter o fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 18h33 e mobilizou duas viaturas de socorro para atender à ocorrência. No local, os militares encontraram um incêndio na parte dianteira de um ônibus Mercedes-Benz. As equipes utilizaram uma linha de mangueira com água pressurizada para extinguir as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para o restante do veículo. A via foi interditada.



Em nota, a Auto Viação Marechal lamentou o ocorrido e os transtornos causados aos passageiros. Segundo a empresa, o veículo é um Mercedes-Benz fabricado em 2019 e estava com todas as revisões em dia. A última manutenção havia sido realizada na segunda-feira (26/10).



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“A empresa vai aguardar o laudo da perícia para saber a causa do incêndio e está à disposição das autoridades para colaborar com a apuração”.

Até a última atualização desta matéria, o ônibus ainda permanecia parado na via.