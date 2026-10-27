Homem em surto morre em abordagem policial; Corregedoria da PMDF apura

Um homem em surto psicótico reagiu a abordagem policial e foi baleado, acabando morto. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (27/10), no Setor Leste da Cidade Estrutural. A Corredoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que está ciente dos fatos e que instaurará o devido procedimento apuratório.
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A PMDF foi acionada por um familiar do homem, que ligou para o centro de emergência pedindo socorro, alegando que ele estava em surto psicótico e atacando pessoas nas proximidades. O individuo possuía histórico criminal e estava cumprindo pena em regime domiciliar.
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No local, o homem apresentou um comportamento agressivo aos agentes e os atacou, arremessando pedras e entulhos de uma construção próxima em direção a equipe. Os objetos atingiram a viatura da PMDF, quebrando o vidro traseiro do veículo.
De acordo com os policiais, a guarnição deu ordens diretas ao indivíduo para que ele cessasse os ataques, que não foram obedecidas. Os policiais analisaram o risco de provocar trauma fatal e, diante da persistência e da gravidade da ameaça, interviram com uso de arma de fogo contra o homem, que foi atingido.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimento imediato ao indivíduo, que não resistiu e morreu no local. O homem possuía histórico criminal por roubo e homicídio qualificado, cumprindo pena atualmente em regime domiciliar, além de antecedente por violência doméstica registrado pela própria mãe, na última segunda-feira (26/10).
*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti
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