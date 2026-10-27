Homem em surto morre em abordagem policial; Corregedoria da PMDF apura

Um homem em surto psicótico reagiu a abordagem policial e foi baleado, acabando morto. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (27/10), no Setor Leste da Cidade Estrutural. A Corredoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que está ciente dos fatos e que instaurará o devido procedimento apuratório.

A PMDF foi acionada por um familiar do homem, que ligou para o centro de emergência pedindo socorro, alegando que ele estava em surto psicótico e atacando pessoas nas proximidades. O individuo possuía histórico criminal e estava cumprindo pena em regime domiciliar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No local, o homem apresentou um comportamento agressivo aos agentes e os atacou, arremessando pedras e entulhos de uma construção próxima em direção a equipe. Os objetos atingiram a viatura da PMDF, quebrando o vidro traseiro do veículo.

Leia mais: Brasília ficará sem voos diretos para os EUA a partir de fevereiro de 2027

De acordo com os policiais, a guarnição deu ordens diretas ao indivíduo para que ele cessasse os ataques, que não foram obedecidas. Os policiais analisaram o risco de provocar trauma fatal e, diante da persistência e da gravidade da ameaça, interviram com uso de arma de fogo contra o homem, que foi atingido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimento imediato ao indivíduo, que não resistiu e morreu no local. O homem possuía histórico criminal por roubo e homicídio qualificado, cumprindo pena atualmente em regime domiciliar, além de antecedente por violência doméstica registrado pela própria mãe, na última segunda-feira (26/10).

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

Saiba Mais Cidades DF Dono de distribuidora de gás é preso por fornecer cocaína a traficantes

Dono de distribuidora de gás é preso por fornecer cocaína a traficantes Cidades DF Juíza condena homem a indenizar árbitro por agressão em partida na Asbac

Juíza condena homem a indenizar árbitro por agressão em partida na Asbac Cidades DF "Fez certo, foi embora": pastor Daniel de Castro defende Flávio Bolsonaro

"Fez certo, foi embora": pastor Daniel de Castro defende Flávio Bolsonaro Cidades DF Cinco capivaras morrem ao serem atropeladas no Lago Sul

Cinco capivaras morrem ao serem atropeladas no Lago Sul Cidades DF Distritais da oposição criticam possível fuga de Flávio e celebram vitória de Lula

Distritais da oposição criticam possível fuga de Flávio e celebram vitória de Lula Cidades DF Homem é preso após agredir e roubar telefone de ex-companheira em Sobradinho