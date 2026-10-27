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Eleições 2026

Ministério Público do Trabalho apura demissões por escolha política

Segundo o MPT-DF, 92 denúncias foram feitas. No âmbito nacional, são mais de 2,3 mil. A maior parte relacionada a quem votou no PT. Casos de assédio eleitoral podem ser notificados por meio do site do ministério de forma anônima

Ministério Público do Trabalho investiga denúncias de demissões de funcionários que votaram no PT - (crédito: Divulgação/MPTDF)
Ministério Público do Trabalho investiga denúncias de demissões de funcionários que votaram no PT - (crédito: Divulgação/MPTDF)

Após os resultados das eleições nesse domingo (25/10), o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF) apura denúncias relacionadas ao incentivo à demissão de trabalhadores por conta dos candidatos em que eles votaram. Segundo o ministério, os principais relatos apontam instruções de demissão de funcionários que votaram no Partido dos Trabalhadores (PT). 

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Até esta terça-feira (27/10), o MPT-DF recebeu 92 denúncias de assédio no DF. O cenário nacional é ainda mais alarmante, com mais de 2,3 mil denúncias. A instituição também prepara um plano de ação nacional diante das denúncias de retaliação e de outras práticas discriminatórias registradas após o segundo turno das eleições.

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A procuradora Geny Helena Marques explica que, mesmo com o encerramento das eleições, a prática ainda é considerada assédio eleitoral. “Essas situações são formas de discriminação por orientação política e, por estarem relacionadas ao processo eleitoral, também são caracterizadas como assédio eleitoral. O fato de a votação ter terminado não significa que uma pessoa possa ser perseguida ou perder o emprego por sua escolha nas urnas”, explicou.

Medidas

Mediante as denúncias, a coordenação nacional do MPT está organizando um plano de ação. Os fatos ainda serão apurados e, caso sejam comprovados, poderão resultar em medidas extrajudiciais e judiciais, inclusive no ajuizamento de ações e em pedidos de retratação.

As medidas tomadas pelo ministério podem alcançar empregadores que estejam praticando discriminação quanto terceiros que estão estimulando ou incentivando demissões, perseguições e outras retaliações por motivo político. Essa orientação também estende-se para publicações em outras redes sociais. 

O MPT-DF também tem recebido relatos de possíveis casos de assédio eleitoral pelas redes sociais. A instituição orienta que as denúncias sejam formalizadas pelo site. A denúncia pode ser feita de forma anônima ou com pedido de sigilo de identidade. 

O MPT-DF ainda ressalta que, para contribuir com a apuração, é importante fornecer o máximo de informações possível, como nome da empresa ou das pessoas envolvidas, local e descrição dos fatos, além de documentos, mensagens, imagens ou links que possam ajudar a esclarecer a situação.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 27/10/2026 19:19
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