Homem é preso por violência doméstica contra mulher com deficiência intelectual

caso está na responsabilidade da Delegacia Especial aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) - (crédito: Reprodução: Polícia Civil )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta tarde de terça-feira (27) em Águas Claras, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos por violência doméstica contra uma mulher de 56 anos com deficiência intelectual, com quem mantinha relacionamento. Segundo as investigações, o suspeito manipulava a vítima para que ela realizasse saques de seu benefício bancário e ameaças de morte e de incendiar a residência da família da ex-companheira.

A operação teve início após o suspeito ter uma série de episódios anteriores de violência e intimidação. Em 2020, foram registradas ligações com ameaças de incendiar o apartamento da mulher. Em outra ocasião, o homem danificou a portaria do prédio onde a família residia. Já em 2022, tentou entrar no condomínio e arremessou uma garrafa contra a fachada de vidro.

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Neste ano, o homem teria sido preso por esses crimes, mas foi solto neste mês. Três dias após a soltura, o suspeito compareceu novamente à porta da residência da vítima, descumprindo medidas protetivas de urgência. Ele estava em situação de rua e costumava frequentar as proximidades do local.

Diante dos episódios, a autoridade policial destacou a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa. O pedido foi acolhido pelo Poder Judiciário. O caso está na responsabilidade da Delegacia Especial aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti