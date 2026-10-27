Dupla é presa por suspeita de tráfico de drogas via "delivery" na Asa Norte

Dois homens foram presos durante uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de tráfico de drogas na modalidade delivery, na Asa Norte. Segundo a corporação, o esquema tinha como clientela um público de alto poder aquisitivo, que recebia os entorpecentes diretamente dos investigados. Dois veículos utilizados na distribuição foram apreendidos, assim como drogas encontradas com os suspeitos.

Cocaína, skunk de alta qualidade e drogas sintéticas estavam entre os entorpecentes comercializados. De acordo com a PCDF, a dupla foi presa na SEPN 509, após realizar uma sequência de vendas na região. Os policiais encontraram grande quantidade de drogas nos dois veículos, além de outra porção expressiva no apartamento utilizado pelos investigados como base operacional, na SCRN 710/711.

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As apurações, conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), indicam que o imóvel teria sido alugado nos últimos meses para armazenar os entorpecentes e organizar a logística de distribuição. A estrutura permitia agilizar as entregas e reduzir a exposição dos suspeitos durante a comercialização.

A investigação também identificou que parte significativa dos clientes era formada por frequentadores de prostíbulos, boates e cabarés da Asa Norte. Para ampliar a rede de contatos e alcançar novos consumidores, os suspeitos teriam se aproximado de garotas de programa que atuavam nesses estabelecimentos e de profissionais que realizavam atendimentos eventuais em hotéis do Setor Hoteleiro Norte.

Segundo a PCDF, essa rede de contatos facilitava a divulgação das drogas e a intermediação de clientes, contribuindo para a expansão do comércio ilegal na região. A corporação informou que tem intensificado ações investigativas e operacionais para desarticular grupos criminosos e combater o tráfico de entorpecentes na região.