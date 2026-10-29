Agências do trabalhador ofertam mais de 1,7 mil vagas nesta quinta (29)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 1.766 vagas de emprego nesta quinta-feira (29/10). As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e incluem postos para candidatos com experiência e para quem busca ingressar no mercado de trabalho.

Entre as vagas com maior remuneração, está a de técnico de eletricidade, no Guará, com salário de R$ 2,8 mil, além dos benefícios. Já a função de operador de caixa concentra o maior número de oportunidades, com 416 postos disponíveis e salários de até R$ 1,7 mil, também com benefícios.

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Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou procurar uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis corresponda ao perfil do candidato, o cadastro pode ser aproveitado em seleções futuras, já que o sistema cruza as informações dos trabalhadores com os requisitos das empresas.

Empregadores e empreendedores interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para realizar entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, por e-mail ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).