Faixa reversa da Ponte JK é fechada por condições climáticas

Faixa reversa da Ponte JK foi fechada por conta de chuva e neblina - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A faixa reversa da Ponte JK foi fechada na manhã desta quinta-feira (29/10) devido à neblina e à chuva que atingiram o Distrito Federal, informou o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF).

A operação de reversão começou em 21 de outubro e funciona das 6h às 9h. Nesse período, três faixas operam no sentido habitual, enquanto duas faixas da pista contrária são utilizadas temporariamente em contrafluxo. Segundo o DER-DF, a expectativa era aumentar em mais de 50% a capacidade de tráfego nesse sentido.

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O Distrito Federal está sob alerta amarelo de chuvas intensas até sexta-feira (30/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há possibilidade de ventos fortes, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.