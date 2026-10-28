Bilhete simples leva R$ 324 milhões na Mega-Sena; 4 apostas do DF batem na trave

Bolada sorteada nesta quarta-feira (28/10) passou perto de sair para o DF - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. )

Uma aposta de Rondonópolis (MT) levou a bolada de R$ 324.898.791,61 ao acertar os seis números do concurso 3077 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (28/10). As dezenas sorteadas foram 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40. O bilhete vencedor foi um jogo simples, de seis números.

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No Distrito Federal, quatro apostas passaram perto do prêmio principal e acertaram a quina. Todos os bilhetes foram simples e registrados por canais eletrônicos. Por motivos de segurança, a Caixa Econômica Federal não divulga a Região Administrativa dos ganhadores.

Entre os premiados do DF, duas apostas de seis números faturaram R$ 32.185,33 cada. Outros dois jogos, feitos com oito números, garantiram R$ 96.555,99 cada um.

Em todo o país, 116 apostas acertaram cinco dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre nesta quinta-feira (29/10), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.