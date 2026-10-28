Bilhete simples leva R$ 324 milhões na Mega-Sena; 4 apostas do DF batem na trave

Uma aposta de Rondonópolis (MT) levou a bolada de R$ 324.898.791,61 ao acertar os seis números do concurso 3077 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (28/10). As dezenas sorteadas foram 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40. O bilhete vencedor foi um jogo simples, de seis números.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia mais:
-
Mega-Sena: Aposta do DF acerta a quina e fatura mais de R$ 59 mil
Fique por dentro das notícias que importam para você!
-
Duas apostas do DF acertaram a quina da Mega-Sena e faturaram R$ 55 mil
-
Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 76 milhões; aposta do DF acerta quina
No Distrito Federal, quatro apostas passaram perto do prêmio principal e acertaram a quina. Todos os bilhetes foram simples e registrados por canais eletrônicos. Por motivos de segurança, a Caixa Econômica Federal não divulga a Região Administrativa dos ganhadores.
Entre os premiados do DF, duas apostas de seis números faturaram R$ 32.185,33 cada. Outros dois jogos, feitos com oito números, garantiram R$ 96.555,99 cada um.
Em todo o país, 116 apostas acertaram cinco dezenas. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre nesta quinta-feira (29/10), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.