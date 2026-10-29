Motoboy é preso suspeito de guardar drogas para traficantes

Na casa do suspeito, foram apreendidos porções de cocaína e maconha, balanças de precisão e materiais para embalar entorpecentes - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um motoboy de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Bairro São José, em São Sebastião, na noite de quarta-feira (28/10). Segundo a Polícia Civil (PCDF), o suspeito já era alvo de levantamentos da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que o apontavam como responsável por guardar drogas de outros traficantes da região.

Após identificarem seu endereço atual, a equipe foi até o imóvel, onde foi recebida pelo pai do investigado, responsável pela casa, que autorizou a entrada dos policiais e a busca no quarto do filho. No local, os policiais encontraram três porções grandes de cocaína, duas porções médias de maconha, duas balanças de precisão, cinco rolos de fita adesiva, embalagens vazias com resíduos de drogas e um aparelho celular iPhone 11 Pro Max.

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O material encontrado passou por exame preliminar no Instituto de Criminalística da PCDF, que constatou a natureza entorpecente do que foi apreendido. Segundo a PCDF, a quantidade e a variedade das drogas, somadas às balanças de precisão e ao material de embalagem, não correspondem ao uso pessoal.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, e está à disposição da Justiça. A PCDF informou que as investigações seguem em andamento para identificar os traficantes que seriam os donos da droga guardadas pelo detido.

