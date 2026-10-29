Vídeo: PMDF prende casal com 216kg de drogas no DF; prejuízo é de R$ 10 mi

Um casal foi preso e 216 quilos de drogas foram apreendidos na noite de quarta-feira (28/10), em São Sebastião. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os dois são suspeitos de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas. O prejuízo estimado para o crime ultrapassa R$ 10 milhões.
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Durante uma fiscalização em um ponto de bloqueio na região, os militares deram ordem de parada a um Renault Kwid que se aproximava em alta velocidade. O veículo tinha películas escuras nos vidros, o que dificultava a visualização do interior.
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De acordo com a PMDF, o motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem. Na busca pelo carro, os policiais encontraram 190 tabletes de substância semelhante à cocaína, com peso aproximado de 190 quilos. Informações preliminares indicam que a droga vinha de São Paulo.
Em diligências no endereço informado pelo suspeito, os militares encontraram outros 26 tabletes de uma substância conhecida como “supermaconha”, que totalizavam cerca de 26 quilos. A esposa do motorista também foi presa, suspeita de ter conhecimento da droga escondida na residência.
Ainda segundo a PMDF, o motorista tem extenso histórico de registros policiais, incluindo sete ocorrências por roubo, duas por furto, duas por corrupção de menores, duas por porte ilegal de arma de fogo e uma por tráfico de drogas. A corporação informou que a mulher também tem antecedentes criminais, mas não detalhou as ocorrências.
A operação foi realizada em conjunto pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR) e pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 33). Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), para as providências legais.