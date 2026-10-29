Falha em trem do Metrô-DF provoca evacuação na estação Águas Claras - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Um trem do Metrô do Distrito Federal (Metrô-DF), que seguia em direção à Estação Central, apresentou uma falha e precisou ser evacuado na estação Águas Claras. Após o desembarque dos passageiros, o veículo foi recolhido, seguindo os protocolos de segurança da companhia.

Segundo o Metrô-DF, uma equipe de manutenção trabalha para identificar a causa do problema. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o tipo de falha nem sobre possíveis impactos na circulação dos trens.

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