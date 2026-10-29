Jovem de 19 anos é preso suspeito de matar rapaz a facadas no Itapoã

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar Erick de Sousa Nunes, também de 19 anos, no Itapoã II, na madrugada de 11 de outubro. Segundo a Polícia Civil (PCDF), o investigado foi localizado e preso em via pública, em Planaltina (GO). A prisão temporária foi decretada pelo prazo de 30 dias no âmbito das investigações conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Erick foi morto com uma facada no peito, por volta das 3h30, próximo a uma farmácia na QL 3 do Itapoã 3. O jovem morreu no local.

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De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido após uma discussão envolvendo indivíduos que, posteriormente, se aproximaram do grupo em que Erick estava com familiares. Imagens do local e depoimentos colhidos pela PCDF auxiliaram na reconstrução da dinâmica do homicídio e na identificação do suspeito apontado como autor do golpe.

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Após o crime, um primo de Erick também foi atingido por uma facada, dessa vez no braço, ao tentar se defender de um golpe direcionado ao peito. A investigação apura as circunstâncias dessa agressão e de outros episódios relacionados ao caso.

Com o suspeito pela morte de Erick foram apreendidos dois aparelhos celulares, que serão encaminhados ao Instituto de Criminalística para exame pericial. A PCDF informou que as investigações seguem em curso para o esclarecimento integral dos fatos e a identificação das responsabilidades individuais dos envolvidos.

