Especialista alerta para fatores de risco do câncer de mama masculino

A observação do próprio corpo é uma das medidas que podem ajudar na identificação de alterações suspeitas, explica a mastologista Fabiana Lisboa - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O câncer de mama também pode atingir homens, embora seja considerado raro. A falta de atenção à saúde e a ausência de uma rotina específica de rastreamento para esse público podem contribuir para que a doença seja identificada ja em estágios avançados. O alerta foi feito pela médica mastologista Fabiana Lisboa durante o programa "Câncer de mama: uma rede de cuidados", promovido pelo Correio Braziliense nesta quinta-feira (29/10), em meio à campanha Outubro Rosa.

Segundo a especialista, muitos homens não consideram a possibilidade de desenvolver a doença e, por isso, podem demorar a procurar atendimento médico diante de alterações nas mamas. “O câncer de mama masculino existe, apesar de raro. Os homens precisam saber disso”, afirmou.

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Fabiana ressaltou que, diferentemente do que ocorre com as mulheres, não há uma estratégia de rastreamento populacional específica para o câncer de mama masculino. Com isso, a percepção tardia dos sinais pode dificultar o diagnóstico precoce. “Muitas vezes, quando eles identificam, a lesão já está grande, e, muitas vezes, o tumor é avançado”, explicou.

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A médica também chamou a atenção para o histórico familiar. De acordo com ela, casos da doença entre homens da família podem indicar a necessidade de uma avaliação genética, que contribua para identificar possíveis predisposições hereditárias ao câncer.

“Um caso de câncer de homem na família já direciona que essa família seja investigada por um teste genético”, destacou. Para a mastologista, ampliar o acesso à informação é fundamental não apenas para orientar os homens, mas também para alertar os demais integrantes da família sobre possíveis fatores de risco.

A observação do próprio corpo é uma das medidas que podem ajudar na identificação de alterações suspeitas. A especialista orientou que os homens conheçam as características habituais das próprias mamas e procurem atendimento médico caso percebam alguma mudança.

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“Assim como a mulher, [o homem precisa] de um simples toque, de entender o seu próprio corpo, de saber como é sempre e, de repente, ter uma alteração, entender que aquilo está diferente, e procurar ajuda”, afirmou Fabiana.

Entre as alterações que merecem avaliação médica estão o surgimento de um nódulo, mudanças na pele da mama e alterações no mamilo. Esses sinais não significam necessariamente câncer, mas devem ser investigados por um profissional de saúde.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates