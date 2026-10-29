Chuva forte e ventos causam estragos no Gama nesta quinta-feira

Uma árvore de grande porte caiu devido à tempestade e atingiu três carros que estavam estacionados no Setor Central - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A tarde desta quinta-feira (29/10) foi marcada por transtornos e estragos provocados por um temporal acompanhado de rajadas de vento no Gama. O volume de água e a força das rajadas causaram quedas de estruturas, danos a veículos e pontos de alagamento em diferentes setores da região administrativa.

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No Setor Central, uma árvore de grande porte caiu devido à tempestade e atingiu três carros que estavam estacionados nas proximidades. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), apesar dos estragos materiais provocados nos automóveis, felizmente não houve registro de vítimas no local.

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A força dos ventos provocou o desabamento da estrutura localizada na entrada de uma academia no Setor de Indústria da região. A queda chamou a atenção de quem passava pelo local devido aos riscos impostos pela ventania, mas, até o momento, não há relatos de pessoas feridas ou veículos atingidos nesse ponto específico.

Outro local atingido pelos estragos foi o Centro Comunitário do Casagrande, situado ao lado do CEF Ponte Alta Norte. Durante o temporal, uma falha na cobertura fez com que uma grande quantidade de água transbordasse para o espaço interno de convivência, deixando a área completamente alagada.

O temporal coincide com o alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 23h59 desta quinta-feira, que prevê chuvas intensas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h. As autoridades reforçam as orientações de segurança para que a população não se abrigue sob árvores, evite estacionar perto de placas ou torres e mantenha aparelhos desligados da tomada durante as tempestades.



Previsão

Para esta sexta-feira (30/10), a capital pode registrar mínimas de 19°C e máximas de 29°C, com umidade relativa do ar pairando na casa dos 90%. No sábado (31/10), a umidade aumenta para 95% e as temperaturas vão variar de 19°C e 28°C. Por fim, no domingo (1/11), 20°C como temperatura mínima e 27°C para máxima. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).