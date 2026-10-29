PM apreende R$ 210 mil em drogas em casas usadas como depósitos

Policiais militares da Rotam apreenderam R$ 210 mil em drogas em duas casas usadas como depósitos de entorpecentes em Sobradinho, na tarde desta quinta-feira (29/10). A apuração preliminar indica ligação com uma organização criminosa.

A ação ocorreu após informações levantadas pelo serviço de inteligência da PMDF sobre possíveis pontos de comercialização de drogas. As diligências indicavam intensa movimentação em endereços e a utilização de veículos para a distribuição dos entorpecentes. Durante o monitoramento, os policiais identificaram um veículo saindo de uma das casas

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Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor teria arremessado uma sacola e tentado fugir a pé, mas foi alcançado. Na sacola, foram encontradas duas peças skunk. O homem alegou que guardava mais drogas em casa. No mesmo endereço, a polícia encontrou 41 tabletes de skunk, uma de dry, 500g de skunk fracionado, 150g de cocaína, 10 comprimidos de MDMA e cinco balanças de precisão. Um veículo também foi apreendido.