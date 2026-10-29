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Tráfico de drogas

PM apreende R$ 210 mil em drogas em casas usadas como depósitos

A apuração preliminar indica ligação com uma organização criminosa. Ação ocorreu após informações levantadas pelo serviço de inteligência da PMDF

Drogas foram apreendidas pela PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)
Drogas foram apreendidas pela PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares da Rotam apreenderam R$ 210 mil em drogas em duas casas usadas como depósitos de entorpecentes em Sobradinho, na tarde desta quinta-feira (29/10). A apuração preliminar indica ligação com uma organização criminosa. 

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A ação ocorreu após informações levantadas pelo serviço de inteligência da PMDF sobre possíveis pontos de comercialização de drogas. As diligências indicavam intensa movimentação em endereços e a utilização de veículos para a distribuição dos entorpecentes. Durante o monitoramento, os policiais identificaram um veículo saindo de uma das casas

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Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor teria arremessado uma sacola e tentado fugir a pé, mas foi alcançado. Na sacola, foram encontradas duas peças skunk. O homem alegou que guardava mais drogas em casa. No mesmo endereço, a polícia encontrou 41 tabletes de skunk, uma de dry, 500g de skunk fracionado, 150g de cocaína, 10 comprimidos de MDMA e cinco balanças de precisão. Um veículo também foi apreendido. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/10/2026 21:18
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