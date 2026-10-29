Funcionário da Papuda é preso por furtar cartões de policiais penais

Um funcionário terceirizado de 20 anos foi preso nesta quinta-feira (29/10), após furtar cartões bancários de policiais penais na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), na Papuda. O jovem, que atuava na limpeza da unidade prisional, aproveitava a função para acessar os alojamentos durante os plantões dos servidores e subtrair os pertences das carteiras das vítimas.
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A investigação, conduzida pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) em conjunto com a Polícia Penal, teve início após diversos agentes relatarem o desaparecimento de cartões e o surgimento de compras não autorizadas feitas por aproximação. Os registros de furtos no local vinham ocorrendo desde setembro, mas o cerco se fechou no último dia 26, quando pelo menos três policiais tiveram transações indevidas registradas no mesmo estabelecimento e em horários próximos.
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Com o avanço das diligências e o cruzamento de dados, os investigadores chegaram ao paradeiro do suspeito. Ao ser levado à 30ª DP, o prestador de serviços confessou os crimes. Durante a operação, a polícia apreendeu o telefone celular do acusado e recuperou 22 cartões bancários de diferentes bandeiras, pertencentes a pelo menos 14 vítimas — na grande maioria, policiais penais lotados na própria PDF II.
A conduta do funcionário foi enquadrada como crime de furto qualificado por abuso de confiança e fraude, praticado de forma continuada. Diante da gravidade e da reincidência dos atos no ambiente de trabalho, o aparelho móvel recolhido passará por perícia para auxiliar na apuração do montante total do prejuízo financeiro provocado às vítimas.
A Polícia Civil segue com o trabalho de investigação para identificar outras possíveis vítimas do esquema e apurar se houve participação de terceiros na receptação ou no uso dos valores. Os cartões apreendidos serão devolvidos aos seus respectivos donos.
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Carlos SilvaRepórter
Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.