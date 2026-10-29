Polícia intercepta caminhão que transportava quatro toneladas de drogas

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma carga de entorpecentes escondidas - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) interceptou, nesta quinta-feira (29/10), um caminhão que transportava aproximadamente quatro toneladas de drogas, perto de Morrinhos (GO). O motorista do veículo foi preso em flagrante pela Coordenação de Repressão às Drogas (CORD).

A operação teve início após o recebimento de informações sobre o caminhão suspeito. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes da CORD montaram um cerco tático que resultou na interceptação do veículo.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram a carga de entorpecentes escondida e prenderam o motorista em flagrante por tráfico interestadual de drogas.

O flagrante foi formalizado na CORD, onde a droga foi pesada e totalizou cerca de quatro toneladas. O caminhão também foi apreendido. Ainda não há informações sobre a procedência dos entorpecentes, que passarão por perícia.