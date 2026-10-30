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Transporte público

Ônibus da empresa Marechal voltam a circular no DF após dois dias parados

Os 90 ônibus da empresa Marechal que estavam parados voltaram a circular no DF após a quitação da dívida que a empresa tinha com a Volvo, responsável pela construção dos ônibus

28/10/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Marechal tem 90 ônibus impedidos de operar no DF por determinação judicial - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
28/10/2026 - Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Marechal tem 90 ônibus impedidos de operar no DF por determinação judicial - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Após dois dias com parte da frota paralisada por conta de uma decisão judicial, os 90 ônibus que foram recolhidos da empresa Marechal voltaram a circular no DF na tarde desta sexta-feira (30/10). “A situação foi resolvida, e os veículos retornaram às ruas imediatamente”, afirmou a empresa, em nota. 

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Os ônibus foram impedidos de rodar na capital, na última quarta-feira (28/10), devido a uma decisão judicial expedida em Curitiba (PR) por falta de pagamento da Marechal à empresa Volvo, fabricante dos veículos. “Desde o primeiro momento, a empresa trabalhou para solucionar a questão com rapidez e reduzir ao máximo os impactos para quem depende do transporte público no dia a dia”, disse a Marechal. Os ônibus que foram recolhidos atendiam a bacia 4, que inclui regiões como Ceilândia, P Sul, Guará e Taguatinga. 

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Ainda de acordo com a empresa, após a quitação da dívida, todos os 90 ônibus retornaram para circulação de forma imediata. “Com todos os ônibus em circulação, a Marechal retoma sua operação completa, e os passageiros voltam a contar com o atendimento regular em todas as linhas”, assegurou a nota. 

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 30/10/2026 16:58
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