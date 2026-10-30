Ônibus da empresa Marechal voltam a circular no DF após dois dias parados

Após dois dias com parte da frota paralisada por conta de uma decisão judicial, os 90 ônibus que foram recolhidos da empresa Marechal voltaram a circular no DF na tarde desta sexta-feira (30/10). “A situação foi resolvida, e os veículos retornaram às ruas imediatamente”, afirmou a empresa, em nota.

Os ônibus foram impedidos de rodar na capital, na última quarta-feira (28/10), devido a uma decisão judicial expedida em Curitiba (PR) por falta de pagamento da Marechal à empresa Volvo, fabricante dos veículos. “Desde o primeiro momento, a empresa trabalhou para solucionar a questão com rapidez e reduzir ao máximo os impactos para quem depende do transporte público no dia a dia”, disse a Marechal. Os ônibus que foram recolhidos atendiam a bacia 4, que inclui regiões como Ceilândia, P Sul, Guará e Taguatinga.

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Ainda de acordo com a empresa, após a quitação da dívida, todos os 90 ônibus retornaram para circulação de forma imediata. “Com todos os ônibus em circulação, a Marechal retoma sua operação completa, e os passageiros voltam a contar com o atendimento regular em todas as linhas”, assegurou a nota.