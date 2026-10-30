Inscrições abertas para cursos de capacitação da Egov

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abriu, nesta sexta-feira (30/10), as inscrições para a última oferta de cursos a distância de 2026. As capacitações incluem áreas como inteligência artificial e gestão pública. Interessados devem se inscrever por meio de formulário virtual até 23 de novembro.

Leia também: Fundação Palmares recebe encerramento do projeto Sabores e Saberes

Para essa oferta de cursos, a Egov oferece, pela primeira vez, capacitações sobre assédio moral, sexual e discriminação no trabalho; inteligência artificial para educadores e profissionais do Judiciário; gestão de finanças pessoas e cidadania financeira; regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal; e tomada de contas especial (medidas preliminares).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na área da tecnologia, o curso fluêncIA apresenta conceitos e possibilidades de aplicação da inteligência artificial, com o objetivo de contribuir para a modernização das atividades profissionais. Além disso, temas recorrentes da administração pública, como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei de Acesso à Informação (LAI), implementação da Lei de Licitações e Contratos, também foram contemplados.