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Capacitação

Inscrições abertas para cursos de capacitação da Egov

Cursos gratuitos oferecidos pela Escola do Governo do Distrito Federal abrangem áreas da tecnologia e administração pública

Egov oferece cursos de capacitação gratuitos - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)
Egov oferece cursos de capacitação gratuitos - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abriu, nesta sexta-feira (30/10), as inscrições para a última oferta de cursos a distância de 2026. As capacitações incluem áreas como inteligência artificial e gestão pública. Interessados devem se inscrever por meio de formulário virtual até 23 de novembro.

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Para essa oferta de cursos, a Egov oferece, pela primeira vez, capacitações sobre assédio moral, sexual e discriminação no trabalho; inteligência artificial para educadores e profissionais do Judiciário; gestão de finanças pessoas e cidadania financeira; regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal; e tomada de contas especial (medidas preliminares).

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Na área da tecnologia, o curso fluêncIA apresenta conceitos e possibilidades de aplicação da inteligência artificial, com o objetivo de contribuir para a modernização das atividades profissionais. Além disso, temas recorrentes da administração pública, como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei de Acesso à Informação (LAI), implementação da Lei de Licitações e Contratos, também foram contemplados.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/10/2026 16:24
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