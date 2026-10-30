Fundação Palmares recebe encerramento do projeto Sabores e Saberes

A Fundação Cultural Palmares, no Espaço Mário Gusmão, sediará em 4 de novembro o encerramento da segunda edição do projeto Sabores e Saberes – O Tabuleiro da Baiana. O evento gratuito, marcado das 14h às 18h, reúne apresentações culturais, debates, degustação e lançamento de livro, celebrando a ancestralidade e os saberes das comunidades tradicionais de matriz africana.

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A programação marca o reencontro dos participantes dos polos formativos de Planaltina (DF) e Novo Gama (GO), que compartilharão os resultados e aprendizados construídos ao longo do projeto. O público poderá conferir a exposição dos tabuleiros tradicionais e degustar pratos preparados a partir das vivências práticas das oficinas, evidenciando a alimentação como elemento de identidade, memória e pertencimento cultural.

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Um dos momentos mais aguardados é a aula-performance de Makota Solange Borges, baiana idealizadora dos projetos Culinária de Terreiro e Festival do Dendê. Reconhecida nacionalmente pela valorização da gastronomia afro-brasileira, ela conduzirá uma reflexão sobre a interseção entre práticas culinárias, ancestralidade e resistência. Na ocasião, a chef também autografará o livro Festival do Dendê, cuja arrecadação apoia a aquisição de terras para a Cooperativa Mulheres Solares.

Além das trocas gastronômicas, o encontro contará com mesas de diálogo institucionais e comunitárias mediadas por Tata Luazi Luango, coordenador artístico do projeto. As discussões reunirão representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Fundação Cultural Palmares e dos ministérios da Cultura e do Desenvolvimento Social, além de lideranças locais como Mãe Maria do Cerrado e Yá Jussara de Oyá, abordando temas como salvaguarda do patrimônio, soberania alimentar e políticas públicas para cozinhas tradicionais.

A dimensão artística do evento será contemplada com apresentações dos grupos Tambores de Angola (Tumba Kumba Junsara), Sambadeiras de Roda (Manzu Kalla Muísu) e Makudiá de Terreiro (Inzo Ngunzu Tubiá Diulo). As manifestações culturais integram música, dança e gastronomia, reforçando a pluralidade de linguagens que caracterizam os territórios de matriz africana.

Realizado pela Fundação Cultural Palmares em parceria com os institutos Lente Cultural e Kitanda Cultura de Terreiro, o projeto Sabores e Saberes teve início em agosto. O percurso formativo passou por Planaltina e Novo Gama abordando temas como agroflorestas, compostagem, segurança alimentar e nutrição antirracista, alinhando a preservação das tradições aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).