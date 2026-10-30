Morre o major João Gilberto Cavalcanti, do Corpo de Bombeiros

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (30/10), o major do Corpo de Bombeiros João Gilberto Silva Cavalcanti, aos 60 anos, em decorrência de uma leucemia associada a um acidente cardiovascular (AVC). O militar era coordenador da iniciativa do Programa de Cães de Assistência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

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João Gilberto ingressou na corporação em 1989 e atuou em diversas áreas. Teve a oportunidade de fazer parte de uma missão internacional no Chile, em 2023, auxiliando a ajuda humanitária em decorrência dos incêndios no país.

O major também contribuiu, de forma decisiva, na implantação e no desenvolvimento do Programa de Cães do CBMDF, que treina animais de apoio e inclusão social. Além disso, retomou o projeto do Cão-Guia, que auxilia pessoas com deficiência visual. O major deixa uma esposa e três filhos.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates



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