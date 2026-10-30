Restaurante Comunitário DJ Jamaika fechará para reforma a partir de terça-feira (3/11)

A previsão é que o restaurante fique em manutenção por três meses, quando retomará o atendimento já com estrutura revitalizada e maior capacidade de oferta de refeições - (crédito: Foto: André Borges)

O Restaurante Comunitário em Ceilândia Centro (DJ Jamaika) passará por uma reforma a partir da próxima terça-feira (3/11). Frequentadores poderão ir para outra unidade com ônibus gratuitos, disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). A reforma está prevista para durar cerca de três meses e foca em aumento de alimentos para população. Após a manutenção, serão ampliadas as refeições diárias e os dias de funcionamento.

De acordo com a Sedes, os ônibus trafegarão de segunda a sexta, às 10h30, às 11h30 e às 12h30 e levarão as pessoas da unidade de Ceilândia Centro até o Restaurante Comunitário de Ceilândia Norte, onde os funcionários estão preparados para atender um grande número de pessoas.

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Não haverá transporte para o café da manhã e nos finais de semana, pois, segundo o órgão, há uma redução na demanda do serviço nesse horário.

Além disso, não é necessário reservar lugar para o ônibus, basta ir ao local e aguardar. O transporte, que tem capacidade para 30 pessoas, irá levar e trazer de volta os frequentadores.

Manutenção

Segundo a secretaria, o objetivo é atender mais famílias da região, além de qualificar o atendimento. As melhorias previstas para o Restaurante DJ Jamaika estão focadas na renovação para adequação e reorganização dos espaços físicos e operacionais da unidade.

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Uma das manutenções é a reconfiguração das áreas de produção, desde o recebimento e armazenamento até as etapas de pré-preparo, preparo e distribuição das refeições. Também está previsto acrescentar uma terceira câmara fria, para aumentar a quantidade de armazenamento de comida.

Além disso, as intervenções também incluem o remanejamento de equipamentos e a redistribuição funcional dos ambientes, com foco em otimizar os processos de trabalho, reduzir o cruzamento de fluxos operacionais e fortalecer as condições higiênico-sanitárias e a eficiência do serviço prestado à população.

Após a intervenção, o restaurante DJ Jamaika passará a abrir todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados. Também passará a servir três refeições diárias, sendo café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1,00) e jantar (R$ 0,50). Atualmente, o local só entrega café da manhã e almoço e abre de segunda a sábado.

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