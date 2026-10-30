Professora que morreu em acidente é enterrada nesta sexta (30/10)

Professora foi enterrada na manhã desta sexta (30/10) - (crédito: Reprodução)

O corpo da professora que morreu no acidente da BR-251, na última quarta-feira (28/10), foi enterrada na manhã desta sexta-feira (30/10), no cemitério Campo da Esperança. O velório foi realizado às 8h30 e o sepultamento às 10h30. Outras duas pessoas ficaram feridas após a colisão frontal.

Marília Furtado Teixeira morreu aos 33 anos enquanto voltava para casa depois do expediente, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Jataí, em São Sebastião. O acidente aconteceu por volta das 14h55, próximo ao CED Nova Betânia, em São Sebastião.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Inscrições abertas para cursos de capacitação da Egov

Na última quinta-feira (29/10), o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) publicou uma nota de pesar lamentando o falecimento da professora. Segundo o sindicato, ela era solteira, não tinha filhos e deixa os pais, familiares, colegas e estudantes.

“É com profundo pesar que o Sinpro comunica o falecimento da professora Marília Furtado Teixeira, de 33 anos. Ao escolher a pedagogia, Marília abraçou uma das tarefas mais decisivas de uma sociedade: acompanhar crianças e adolescentes nos primeiros passos da vida escolar”, disse em nota.

O sindicato também prestou solidariedade aos parentes de Marília. “O sindicato presta toda solidariedade a todos os familiares, amigos e alunos neste momento de dor”, reforçou.