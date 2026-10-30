Professora que morreu em acidente é enterrada nesta sexta (30/10)

O corpo da professora que morreu no acidente da BR-251, na última quarta-feira (28/10), foi enterrada na manhã desta sexta-feira (30/10), no cemitério Campo da Esperança. O velório foi realizado às 8h30 e o sepultamento às 10h30. Outras duas pessoas ficaram feridas após a colisão frontal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Marília Furtado Teixeira morreu aos 33 anos enquanto voltava para casa depois do expediente, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Jataí, em São Sebastião. O acidente aconteceu por volta das 14h55, próximo ao CED Nova Betânia, em São Sebastião.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na última quinta-feira (29/10), o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) publicou uma nota de pesar lamentando o falecimento da professora. Segundo o sindicato, ela era solteira, não tinha filhos e deixa os pais, familiares, colegas e estudantes.
“É com profundo pesar que o Sinpro comunica o falecimento da professora Marília Furtado Teixeira, de 33 anos. Ao escolher a pedagogia, Marília abraçou uma das tarefas mais decisivas de uma sociedade: acompanhar crianças e adolescentes nos primeiros passos da vida escolar”, disse em nota.
O sindicato também prestou solidariedade aos parentes de Marília. “O sindicato presta toda solidariedade a todos os familiares, amigos e alunos neste momento de dor”, reforçou.
Saiba Mais