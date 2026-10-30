Homem é preso por furtar barra de ferro em uma loja no Noroeste

Suspeito foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso é de responsabilidade de 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (30/10), um homem suspeito de furtar uma barra de alumínio do toldo de uma loja de chocolates no Noroeste. Segundo as autoridades, o homem confessou a prática de furto e relatou ter trocado o material por pedras de crack.

As investigações começaram após o primeiro furto, que ocorreu por volta das 3h30 desta sexta-feira. O suspeito arrancou uma das barras de um dos toldos da loja e fugiu com o objeto. Pouco depois, ele retornou ao estabelecimento e tentou retirar outra barra de um segundo toldo. No entanto, o suspeito foi flagrado pelo vigilante da loja e fugiu, abandonando o objeto no local.

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Os policiais iniciaram as buscas nas imediações e localizaram o homem deitado em área gramada do Noroeste, onde confessou os crimes. Segundo as apurações da PCDF, o suspeito está em situação de rua. Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso é da responsabilidade de 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).