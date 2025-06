4ª edição do Coffee Brasília reúne produtores, baristas e especialistas

A partir desta quinta-feira (19/6), o Shopping Casapark recebe a 4ª edição do Coffee Brasília. O encontro é o maior evento do setor cafeeiro no Centro-Oeste e promete uma imersão no universo do café. A programação segue até o domingo (22/6) e reúne produtores, baristas, especialistas e entusiastas com uma série de atividades que incluem palestras e workshops, experiências sensoriais, oficinas práticas e competições profissionais.

Em entrevista, uma das organizadoras do Coffee Brasília Nayhara Vieiras diz que o evento é mais do que uma degustação, é uma oportunidade para impulsionar conexões, gerar conhecimento e valorizar a cadeia produtiva do café, com destaque especial para a agricultura familiar. Ana Cristina Alvarenga, também organizadora do evento, completa: "O Coffee Brasília desempenha um papel fundamental ao fomentar o mercado de café no Brasil, proporcionando um espaço de conexão entre produtores, empresas e consumidores, e impulsionando o crescimento do setor".

Entre os destaques da programação estão a tradicional Taça Barista e o TNT Latte Art, competições que desafiam a criatividade e técnica, além da valorização de cafeterias, torrefações e baristas locais. O evento também conta com um espaço para a memória afetiva e a sustentabilidade do setor. O Café Arábia, uma tradicional marca da capital, resgata parte da história do café em Brasília com uma exposição especial de veículos icônicos como o caminhão e um tuk-tuk originais, usados nas primeiras entregas da marca na cidade, estarão em exibição no evento.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (19/6)



11h às 12h: Aula Show Senac - Da Origem à xicara: Arte da extração do café (Os métodos, aromas e histórias por trás de cada preparo)

12h às 12h40: Cozinha Show Senac

14h às 14h40: Qual método você usa para preparar o seu café em casa?

Palestrante: Rodrigo Augusto (Anero Cafés)

15h às 15h40: Atuação das mulheres nas cooperativas de cafés

Palestrante: Karla Batista

16h às 20h: TNT

Sexta-feira (20/06)

11h às 11h40: Cozinha Show Senac - Sabor que sobra: Gastronomia com borra de café (Descubra como a borra de café pode surpreender no prato)

13h às 13h40: Por dentro da cena dos cafés especiais

Palestrante: Tatiana André e convidados

14h às 14h40: Café na saúde e para a alta performance

Palestrante: Willian Vagner e convidado

15h às 15h40: Como o café que você AMA pode mudar o mundo?

Palestrante: Mariana Borges

16h às 20h: Taça Barista

Sábado (21/06)

11h às 11h40: Cozinha Show Senac - Coffee on the Rocks: Oficina de drinks com café (Descubra como o café pode transformar seus drinks)

13h às 13h40: Abrir uma cafeteria: É um bom negócio?

Palestrante: Daniel Viana

14h às 14h40: A influência da água no perfil sensorial do café

Palestrante: Thiago Motta

15h às 15h40: Você sabe a diferença entre os grãos? Arabica x Robusta

Palestrante: Francisco Reifschneider (Pilotis Cafés Especiais)

16h às 16h40: Café como abertura de caminhos à qualificação profissional: Cases de sucesso

Palestrantes: Alba Amaral e João Gabriel (Café e um Chêro)

17h às 17h40: Trajetória no café

Palestrante: Emerson Nascimento

18h às 20h: Taça Barista



Domingo (22/06)

12h às 12h40: Cozinha Show Senac - Café com arte: Oficina de latte art (Do vapor ao pincel: domine os traços no café)

14h às 14h40: Benefício do Matcha e como preparar seu próprio matcha em casa

Palestrante: Sylvia Lui (Matcha Lab)

15h às 15h40: Harmonização: Café com Drinks



Palestrante: Emerson Nascimento

Bio: Barista e campeão internacional, especialista em cafés com bebidas alcoólicas.

17h às 19h: Final Taça Barista

Serviço

4ª edição do Coffee Brasília

Entre quinta e domingo (19 a 22/6). Quinta: entre 12h e 20h e Sexta, sábado e domingo: entre 11h e 20h. No CasaPark Shopping. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel