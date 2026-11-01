Cemitérios se preparam para receber 400 mil pessoas no Dia de Finados

Sem o serviço básico prestado no local, Adativa Veras, de 81 anos, precisa usar a própria tesoura para cortar a grama e manter o jazigo limpo - (crédito: Isabela Berrogain/CB/DA.Press)

O Dia de Finados no Distrito Federal exige uma operação logística robusta para receber as cerca de 400 mil pessoas esperadas nos seis cemitérios administrados pela concessionária Campo da Esperança — Asa Sul, Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina e Brazlândia. Para o feriado, as unidades terão horário ampliado amanhã: abrirão uma hora mais cedo, às 7h, com entrada de visitantes permitida até as 18h, e encerramento das atividades às 19h. O atendimento administrativo funcionará das 7h às 18h, e o suporte telefônico atenderá até as 19h, enquanto velórios e sepultamentos ocorrerão normalmente durante todo o dia.

No trânsito e na circulação interna, o acesso de veículos na Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho será restrito exclusivamente a carros com autorização de vaga especial (para idosos, pessoas com deficiência ou autistas) emitida pelo Detran-DF, sendo totalmente proibido em Planaltina e Brazlândia. Para facilitar o deslocamento dos visitantes, vans gratuitas circularão com intervalo médio de 15 minutos nas quatro maiores unidades, partindo da entrada principal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além disso, computadores estarão disponíveis em todos os cemitérios para a consulta rápida da localização dos jazigos mediante a digitação do nome completo do sepultado — contando com seis terminais e totens na Asa Sul e em Taguatinga, três no Gama e um em cada uma das demais unidades.

A segurança e a fiscalização externa serão reforçadas pela atuação conjunta da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran-DF, DER-DF, Corpo de Bombeiros, DF Legal e administrações regionais. A presença de vendedores ambulantes no interior dos cemitérios não será permitida, ficando a fiscalização a cargo dos órgãos do GDF.

A equipe de segurança particular da concessionária também atuará de forma intensificada nas dependências internas.

Em paralelo à movimentação nos cemitérios, espaços de fé do DF realizam programações especiais para acolher as famílias. O Templo da Boa Vontade (TBV), na Asa Sul, promove o tradicional Plantão de Assistência Espiritual "Os mortos não morrem", oferecendo preces de hora em hora, mensagens ecumênicas, momentos de meditação e apresentações musicais. A Arquidiocese de Brasília também escalou representantes para a celebração de missas em todos os cemitérios da capital ao longo do dia, oferecendo conforto espiritual aos frequentadores.

Cobranças

O feriado também é marcado por fortes cobranças e relatos de insatisfação por parte dos frequentadores em relação à manutenção e à segurança dos jazigos. No cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, familiares que preferiram não se identificar expressaram revolta com o estado de abandono do espaço e revelam que buscaram a administração do local para registrar reclamações.

"Qualquer um entra e mete a mão, arranca as placas… É uma falta de respeito. Até porque a gente paga, e nem a manutenção básica tem", desabafou uma mãe que teve o filho assassinado. Outra filha relatou ter caído em um golpe no qual estelionatários cobraram R$ 150 para uma suposta limpeza que nunca foi feita, culminando no furto das placas do jazigo: "Nem os que morreram têm sossego".

A aposentada Adativa Veras, 81, que visita o túmulo do marido há mais de duas décadas, reforça as críticas à gestão da concessionária. Moradora de Sobradinho, ela aponta que a falta de conservação é crônica. "Pago caro na mensalidade e, infelizmente, não há manutenção. Já abri várias ouvidorias, e nada", relatou, destacando que os próprios frequentadores costumam limpar e aparar a grama ao redor dos túmulos.

"É um absurdo chegar no feriado de Finados e ver lápides quebradas, castiçais tortos e o terreno desnivelado. Eles não fazem o mínimo, que é passar uma máquina na grama." Adativa também criticou o descaso estrutural com o crematório inaugurado recentemente e a desorganização espacial dos jazigos.

"Eles movem até a posição dos jazigos, então talvez a gente nem esteja em cima do nosso parente. Eles não podem querer só o lucro, tem que haver uma contrapartida." Procurada pela reportagem para comentar as denúncias, a administração da concessionária não retornou até o fechamento desta edição.

Expectativa no comércio

O impacto da data se estende também ao setor econômico da capital, impulsionando o comércio de flores, velas e coroas, como trazido pelo Correio na edição de ontem. Segundo levantamento do Instituto Fecomércio-DF, o tíquete médio da população para as homenagens póstumas saltou de R$ 60,33 no ano passado para R$ 110,59 neste ano, representando um crescimento expressivo de 83,3%. Cerca de 74% dos lojistas projetam vendas superiores às de 2025, impulsionados pela procura por rosas (que lideram a preferência com 19,5% das vendas), crisântemos (18,67%) e lírios (14,52%).

Nas floriculturas locais, os empresários dividem-se entre o otimismo com o reforço nos estoques — com arranjos variando de R$ 8 a R$ 100 — e a concorrência com supermercados e vendedores informais. Para além dos números da economia, o movimento nos balcões e a intensa peregrinação aos cemitérios refletem, em sua essência, a permanência do afeto e a necessidade coletiva de honrar a memória de quem partiu. (Colaborou Davi Cruz)











