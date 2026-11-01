Chuvas no DF causam infiltrações em casas em Sobradinho e Planaltina

Duas ocorrências de acúmulo de água no telhado causando infiltração foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na área residencial de Sobradinho neste sábado (31/10), devido às chuvas registradas no Distrito Federal. Não houve danos estruturais às residências. A Defesa Civil, por sua vez, foi acionada para auxiliar com uma infiltração que afetou a rede elétrica de uma casa em Planaltina. Foi orientado aos moradores que desligassem os disjuntores e chamassem um técnico especializado para avaliação.

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O DF está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas neste domingo (1°/11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm no dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. A previsão é que o dia seja de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de 28°C.

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Ainda de acordo com o Inmet, o feriado de Finados, na segunda (2), porém, deve ser registrar apenas chuviscos, com céu encoberto e termômetros na casa dos 29°C. Na terça (3) e quarta (4), a previsão é de pancadas de chuva isoladas, com máximas de 30°C e 31°C, respectivamente.

Embora o risco de transtornos como alagamentos, queda de galhos ou cortes de energia seja baixo, é recomendado que, em caso de chuva, a população evite utilizar aparelhos eletrônicos que estejam ligados na tomada, ficar longe de janelas e portas metálicas e procurar um abrigo seguro na rua, se estiver em área externa. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

