Temporal com ventos e granizo deixa rastro de estragos no Recanto das Emas

Algumas vias da cidade ficaram completamente alagadas. Na imagem, um grupo de pessoas empurra um carro que ficou preso na água - (crédito: Reprodução/@recantoalerta_oficial)

A chuva segue sem dar trégua para o Distrito Federal. Neste domingo (1º/11), um temporal provocou tensão e transtornos no Recantos das Emas. Moradores registraram os momentos de maior intensidade do temporal. Imagens obtidas pelo perfil no Instagram Recanto Alerta (@recantoalerta_oficial) mostram que, apesar do curto período de duração, a força do vento derrubou tapumes de obras, destelhou casas e alagou vias. Veja:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar do impacto e dos prejuízos materiais relatados pela população local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que não foi acionado para atender ocorrências graves nessas regiões. Até o momento, também não há registro de feridos.

Leia também: Chuva forte destelha casa no Riacho Fundo 2

Vale lembrar que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF está, hoje, em alerta amarelo de chuvas intensas em grau de Perigo Potencial (Alerta Amarelo). O comunicado, que entrou em vigor às 8h54 deste domingo, prevê acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h — podendo atingir até 50 mm ao longo do dia —, além de rajadas de vento que podem oscilar entre 40 e 60 km/h. O alerta permanece ativo até as 23h59.

Apesar de o órgão indicar baixo risco para interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, a recomendação é de atenção redobrada. Em momentos de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e raios, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Outra orientação importante das autoridades é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o temporal. Em situações de emergência ou para obter mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

Previsão

O feriado de Finados nesta segunda-feira (2/11) deve manter o padrão de tempo instável. Segundo os dados divulgados pelo Inmet, a capital terá um dia de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, condição que deve se repetir nos períodos da manhã, tarde e noite.

Os termômetros devem registrar estabilidade nas temperaturas, com mínima de 20°C e máxima podendo chegar aos 29°C, mantendo a sensação de tempo abafado em diversas regiões administrativas. A umidade relativa do ar terá grande variação ao longo do dia, oscilando entre a mínima de 50% nas horas mais quentes e atingindo a marca de 100% nos momentos de maior nebulosidade.



