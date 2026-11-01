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LOTERIAS

Aposta de Brasília quase leva Mega-Sena deste domingo; veja os números sorteados

Prêmio da Queridinha do Brasil agora está acumulado em R$ 46 milhões

A sorte passou perto da capital neste domingo (1°/11) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A sorte passou perto da capital neste domingo (1°/11) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O sorteio da Mega-Sena deste domingo (1º/11) não fez nenhum novo milionário no país, mas contou com uma aposta de Brasília que quase levou a bolada ao acertar cinco dezenas. Os números sorteados foram 13, 17, 28, 29, 39 e 58.

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O bilhete premiado foi registrado por meios eletrônicos — a Caixa Econômica Federal não divulga a Região Administrativa por motivos de segurança — na modalidade simples, com seis números. A aposta faturou exatos R$ 38.878,66.

Veja os números sorteados em todas as loterias deste domingo (1º/11):

  • Concurso 3080 Mega-sena: 13-17-28-29-39-58
  • Concurso 3819 Lotofacil: 01-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-22-24-25
  • Concurso 7157 Quina: 09-27-58-61-78
  • Concurso 2462 Timemania: 02-22-31-44-45-59-73 (time de coração: SPORT /PE)
  • Concurso 1337 dia de sorte: 04-06-11-19-21-23-24 (Mes da sorte: Novembro)

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Guilherme Cavalcanti

Repórter

Formação em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), é repórter do site do Correio Braziliense, com interesse em política, meio ambiente e desinformação. Colaborou na Agência Pública de Jornalismo Investigativo entre 2024 e 2026.

Por Ronayre Nunes e Guilherme Cavalcanti
postado em 01/11/2026 16:28 / atualizado em 01/11/2026 16:29
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