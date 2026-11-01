Aposta de Brasília quase leva Mega-Sena deste domingo; veja os números sorteados

A sorte passou perto da capital neste domingo (1°/11) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O sorteio da Mega-Sena deste domingo (1º/11) não fez nenhum novo milionário no país, mas contou com uma aposta de Brasília que quase levou a bolada ao acertar cinco dezenas. Os números sorteados foram 13, 17, 28, 29, 39 e 58.

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O bilhete premiado foi registrado por meios eletrônicos — a Caixa Econômica Federal não divulga a Região Administrativa por motivos de segurança — na modalidade simples, com seis números. A aposta faturou exatos R$ 38.878,66.

Veja os números sorteados em todas as loterias deste domingo (1º/11):

Concurso 3080 Mega-sena: 13-17-28-29-39-58

Concurso 3819 Lotofacil: 01-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-22-24-25

Concurso 7157 Quina: 09-27-58-61-78

Concurso 2462 Timemania: 02-22-31-44-45-59-73 (time de coração: SPORT /PE)

Concurso 1337 dia de sorte: 04-06-11-19-21-23-24 (Mes da sorte: Novembro)

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