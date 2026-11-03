Caravana da Coca-Cola chega a Brasília neste mês; confira locais e datas

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola está chegando a Brasília. Segundo informações divulgadas no site da empresa, o automóvel decorado com luzes especiais, músicas e a presença de personagens natalinos começa a circular pela capital do Brasil a partir do dia 12 de novembro e segue até 20 de dezembro.
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A caravana contará com a presença do Papai Noel, além de outros personagens e elementos que representam a data, com o intuito de que o momento se torne mágico e seja compartilhado com as pessoas amadas.
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O percurso natalino terá início no Riacho Fundo I, localizado na região sul do Distrito Federal, às margens da BR-060 e termina em Águas Claras, na região central/sudoeste do DF.
Confira as datas, locais e horários que a Caravana de Natal da Coca-Cola já confirmou presença em Brasília este ano:
NOVEMBRO:
12/11 – Riacho Fundo I, Núcleo Bandeirante e Candangolândia
Local: Super Adega Taguatinga Sul, Riacho Fundo I
Horário: 18h
13/11 – São Sebastião
Local: Dia A Dia Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, São Sebastião
Horário: 18h
-14/11 - Asa Sul
Local: Conjunto Nacional
Horário: 18h
-15/11 – Ceilândia
Local: JK Shopping, P Sul, P Norte, Expansão Do Setor O
Horário: 18h
-16/11 - Areal e Arniqueira
Local: Assaí Pistão Sul, Atacadão Pistão Sul, Master Pão, Dona Arniqueira
Horário: 18h
-17/11 – Vicente Pires
Local: Dia a Dia EPTG
Horário: 18h
-18/11 - Setor Militar Urbano
Local: Praça da Poupex
Horário: 18h
-19/11 – Samambaia
Local: Tatico 201
Horário: 18h
-20/11 – Sobradinho
Local: Comper Sobradinho, Sobradinho Shopping
Horário: 18h
-21/11 - Asa Norte
Local: Liberty Mall
Horário: 18h
-25/11 – Brazlândia
Local: INCRA 8
Horário: 18h
-27/11 – Taguatinga
Local: Taguatinga Shoppping, Atacadão Taguatinga, M Norte
Horário: 18h
DEZEMBRO
-2/12 – Planaltina
Local: Dia a Dia Planaltina
Horário: 18h
-7/12 – Gama
Local: Ultrabox Gama, Gama Shopping, Super Adega
Horário: 18h
-8/12 – Guará
Local: Casa Park, Carrefour Sul
Horário: 18h
-9/12 - Noroeste
Local: Nexus Brasal/Bellavia, Boulevard Shopping
Horário: 18h
-9/12 – Varjão e Lago Norte
Local: Iguatemi Shopping
Horário: 21h
-4/12 Recanto das Emas
Local: Recanto Shopping
Horário: 20h30
-15/12 – Santa Maria
Local: Condomínio Santos Dumont, Costa Atacadão, Total Ville
Horário: 18h
-16/12 – Lago Sul
Local: Vitália Empório, Pontão Do Lago Sul, Pier 21
Horário: 18h
-17/12 – Itapoã
Local: Bevia Itapoã
Horário: 18h
-17/12 - Paranoá
Local: Praça Central Paranoá
Horário: 20h
-18/12 - Octogonal e Sudoeste
Local: Terraço Shopping
Horário: 18h
-18/12 – Cruzeiro
Local: Cruzeiro Velho/Cruzeiro Novo
Horário: 20h30
-19/12 – Esplanada dos Ministérios
Local: Corrida Jingle Bells Brasília Shopping Congresso Nacional Mané Mercado
Horário: 17h
-20/12 – Águas Claras
Local: DF Plaza Shopping, Águas Claras Shopping, Metrópole Shopping
Horário: 18h
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