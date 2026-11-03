Caravana da Coca-Cola chega a Brasília neste mês; confira locais e datas

Caravana de Natal Coca-Cola, em frente ao Congresso Nacional - (crédito: Higor Arantes/Divulgação)

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola está chegando a Brasília. Segundo informações divulgadas no site da empresa, o automóvel decorado com luzes especiais, músicas e a presença de personagens natalinos começa a circular pela capital do Brasil a partir do dia 12 de novembro e segue até 20 de dezembro.

A caravana contará com a presença do Papai Noel, além de outros personagens e elementos que representam a data, com o intuito de que o momento se torne mágico e seja compartilhado com as pessoas amadas.

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O percurso natalino terá início no Riacho Fundo I, localizado na região sul do Distrito Federal, às margens da BR-060 e termina em Águas Claras, na região central/sudoeste do DF.

Confira as datas, locais e horários que a Caravana de Natal da Coca-Cola já confirmou presença em Brasília este ano:

NOVEMBRO:

12/11 – Riacho Fundo I, Núcleo Bandeirante e Candangolândia

Local: Super Adega Taguatinga Sul, Riacho Fundo I

Horário: 18h

13/11 – São Sebastião

Local: Dia A Dia Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, São Sebastião

Horário: 18h

-14/11 - Asa Sul

Local: Conjunto Nacional

Horário: 18h





-15/11 – Ceilândia

Local: JK Shopping, P Sul, P Norte, Expansão Do Setor O

Horário: 18h





-16/11 - Areal e Arniqueira

Local: Assaí Pistão Sul, Atacadão Pistão Sul, Master Pão, Dona Arniqueira

Horário: 18h





-17/11 – Vicente Pires

Local: Dia a Dia EPTG

Horário: 18h





-18/11 - Setor Militar Urbano

Local: Praça da Poupex

Horário: 18h





-19/11 – Samambaia

Local: Tatico 201

Horário: 18h





-20/11 – Sobradinho

Local: Comper Sobradinho, Sobradinho Shopping

Horário: 18h





-21/11 - Asa Norte

Local: Liberty Mall

Horário: 18h





-25/11 – Brazlândia

Local: INCRA 8

Horário: 18h





-27/11 – Taguatinga

Local: Taguatinga Shoppping, Atacadão Taguatinga, M Norte

Horário: 18h





DEZEMBRO

-2/12 – Planaltina

Local: Dia a Dia Planaltina

Horário: 18h

-7/12 – Gama

Local: Ultrabox Gama, Gama Shopping, Super Adega

Horário: 18h





-8/12 – Guará

Local: Casa Park, Carrefour Sul

Horário: 18h





-9/12 - Noroeste

Local: Nexus Brasal/Bellavia, Boulevard Shopping

Horário: 18h





-9/12 – Varjão e Lago Norte

Local: Iguatemi Shopping

Horário: 21h





-4/12 Recanto das Emas

Local: Recanto Shopping

Horário: 20h30

-15/12 – Santa Maria

Local: Condomínio Santos Dumont, Costa Atacadão, Total Ville

Horário: 18h





-16/12 – Lago Sul

Local: Vitália Empório, Pontão Do Lago Sul, Pier 21

Horário: 18h





-17/12 – Itapoã

Local: Bevia Itapoã

Horário: 18h





-17/12 - Paranoá

Local: Praça Central Paranoá

Horário: 20h





-18/12 - Octogonal e Sudoeste

Local: Terraço Shopping

Horário: 18h





-18/12 – Cruzeiro

Local: Cruzeiro Velho/Cruzeiro Novo

Horário: 20h30





-19/12 – Esplanada dos Ministérios

Local: Corrida Jingle Bells Brasília Shopping Congresso Nacional Mané Mercado

Horário: 17h





-20/12 – Águas Claras

Local: DF Plaza Shopping, Águas Claras Shopping, Metrópole Shopping

Horário: 18h



