Brasília recebe Bienal de Arquitetura com debates sobre o futuro urbano

Projeto que exemplifica a inovação e soluções simples na arquitetura, refletindo discussões da Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo. - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, a partir desta terça-feira (3/11) e até sexta (6/11), a XIV Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo (BIAU). Com o lema Cuidar da Vida, a edição propõe debates sobre os desafios contemporâneos das cidades em espaços como o SESI Lab, o Teatro Nacional, a Universidade de Brasília, o Cine Brasília, a Galeria Index e a Embaixada de Portugal.

As atividades do evento estão organizadas em quatro eixos centrais: água, vegetação, habitação e comunidades. A programação reúne profissionais de diferentes países em conferências, mostras de cinema, lançamentos editoriais, premiações e roteiros guiados pela capital federal. As inscrições são gratuitas, com vagas sujeitas à lotação.

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Um dos curadores da mostra no SESI Lab, Matheus Seco, avalia a capital como um espaço representativo para as discussões. Segundo o arquiteto, a cidade planejada reúne potenciais e contradições presentes em outros centros urbanos brasileiros, oferecendo aprendizados sobre a implantação na topografia e a relação direta com a natureza.

Destaques da programação

A abertura oficial ocorre nesta terça (3/11), às 15h, no auditório do SESI Lab, com a entrega do Prêmio Trajetória aos arquitetos Erminia Maricato, Gonçalo Byrne e Frederick Cooper Llosa. O espaço também abriga a exposição principal com 36 projetos selecionados. Na quarta-feira (4/11), os debates dividem-se entre o SESI Lab, com discussões sobre água e habitação, e a Universidade de Brasília, com foco em vegetação e comunidades.

Cinema e encerramento

Na quinta-feira (5/11), o Cine Brasília exibe produções da Mostra Cinema Urbana, com curadoria de Liz Sandoval. A grade audiovisual inclui os títulos Brasília, segundo roteiro de Alberto Cavalcanti, Crônicas de uma Cidade Inventada e Hacer Mucho con Poco, além de debate coordenado pelo arquiteto Solano Benítez.

A programação conta com as Rotas de Arquitetura, com saídas do Edifício Morro Vermelho para percursos pelo Eixo Monumental, pela Asa Sul e pelo Campus Darcy Ribeiro. O encerramento acontece na sexta-feira (6/11), no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com conferências temáticas, entrega do Prêmio para Obras e Publicações e apresentação da Orquestra Sinfônica de Brasília.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.