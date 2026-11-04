Festival do PAS incentiva alunos de escola pública a ingressar na UnB

Idealizado pela professora Jussara Amorim, o Festival do PAS reúne alunos e convidados do Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá em uma preparação para o Programa de Avaliação Seriada (PAS), que garante ingresso à Universidade de Brasília (UnB). O projeto promove aulões com professores e especialistas de diferentes áreas do conhecimento, com o objetivo de aproximar o estudante de conteúdos cobrados na avaliação.

Neste ano, o evento foi em três datas: 20 de maio, 19 de agosto e 16 de setembro, cada uma dedicada a diferentes conteúdos. Na primeira, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Em 19 de agosto, a programação contou com temas livres, apresentações artísticas, música e uma roda de conversa com ex-alunos da instituição que ingressaram na UnB. No último encontro, em 16 de setembro, foram trabalhados conteúdos relacionados às Linguagens e suas Tecnologias em oficinas produzidas por convidados e professores do CEM 01.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a professora Jussara Amorim, desde 2025 a escola é referência em aprovados para a Universidade de Brasília. Foram cerca de 50 aprovações apenas naquele ano e, atualmente, são mais de 120 aprovados para a UnB. Ela acredita que esses números são reflexo da iniciativa. "É gratificante contemplar estudantes que participam do projeto ingressando na universidade. O Festival do PAS é o meu terceiro filho, e vê-lo ganhando tanta força é incrível."

Jussara conta que desde 2016 fala sobre o PAS com os alunos em sala de aula. "Em 2023, sugeri à gestão escolar que fizéssemos algo para aprovar o máximo de alunos da nossa escola na UnB. A partir dessa ideia, o Festival do PAS começou a ganhar forma. O PAS foi escolhido porque é o meio mais fácil de o aluno ser aprovado. Mas o projeto também serve para o Enem e o vestibular", assinala.

Neste ano, a abertura do festival foi marcada por músicas, sorteios e dança. Perguntas relacionadas à prova foram feitas para estimular a cognição dos alunos e os que responderam certo conquistaram um brinde especial: um livro com as matrizes de referência da prova.

Algumas músicas foram interpretadas pelo policial militar André Martins e a banda dele, em um show exclusivo para o evento. Para Martins, eventos como o festival do PAS deveriam ganhar mais força em instituições de ensino. "É um projeto importante. É muito gratificante contribuir, porque eu vim da mesma realidade que eles (alunos) e sei o quanto o estudo é necessário e desafiador. Hoje, sou policial militar e não foi fácil chegar até aqui, mas eu consegui, e eles também conseguirão", incentiva. Após a apresentação de Martins, o evento contou com uma performance de dança produzida por alunos da instituição.

Uma das oficinas mais concorridas desta edição do festival foi a de Conversa com ex-alunos. Saulo Reis foi estudante do CEM 01 entre 2021 e 2024 e atualmente cursa ciências contábeis na UnB. Ele destaca a importância do projeto para incentivar os alunos a estudarem em uma universidade federal. "Em 2023, alguns amigos e eu fomos responsáveis pela criação de um grupo de estudos que tinha como foco principal o PAS. Esse grupo de estudos casou muito bem com o festival. Era praticamente a mesma proposta. Então, meio que estudamos em dobro. Não à toa, todos passaram para a UnB. E o festival tem esse objetivo, de fazer com que os alunos estudem e passem", completa.

Oficinas

Além das aulas, o festival oferece oficinas especiais dedicadas a dúvidas de alunos sobre a UnB. A estudante Lorena Pereira, 16 anos, por exemplo, não sabia sobre a política de cotas. "O projeto é importante para preparar os alunos que irão fazer a prova. Ele me ajudou muito nesse aspecto."

Beatriz Lessa, 18, contou que estava desanimada para entrar na UnB, porque a maioria dos cursos é em tempo integral, e ela precisa trabalhar."Essa conversa com os ex-alunos me incentivou a tentar uma vaga. O festival é importante porque aproxima o aluno da escola com o aluno da universidade", comenta.

Laura Macedo, 16, cursa o 2º ano do ensino médio no CEM 01 e afirma que o festival mostra para os alunos da instituição que a UnB não é impossível. "A gente pensa que não é capaz, ou que não iremos conseguir passar. Mas essa roda de conversa com ex-alunos faz com que a gente acredite no nosso potencial e não veja a UnB como sonho distante."

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais Cidades DF Justiça rejeita pedido das Casas Bahia para retirar R$ 30 milhões do BRB

Justiça rejeita pedido das Casas Bahia para retirar R$ 30 milhões do BRB Cidades DF Neoenergia leva mutirão de serviços a seis regiões do DF nesta semana

Neoenergia leva mutirão de serviços a seis regiões do DF nesta semana Cidades DF "Cuidar da vida" é tema da 14ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo



