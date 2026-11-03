Suspeito de matar homem com barra de ferro é preso em Vicente Pires

Edmilson Fontes da Silva, de 35 anos, foi preso nesta terça-feira (3/11), por suspeita de matar Adão Guimarães, 49, a golpes de barra de ferro, após perder uma partida de sinuca, em Vicente Pires. O investigado se apresentou à 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), acompanhado de uma advogada, para ser interrogado. Durante o procedimento, a Justiça decretou a prisão preventiva dele. O mandado foi expedido por volta das 18h30, pela 1ª Vara Criminal de Águas Claras.

De acordo com o delegado adjunto da 38ª DP, Diogo Carneiro, a Polícia Civil (PCDF) havia solicitado a prisão preventiva do investigado durante a manhã desta terça-feira. A decisão judicial saiu enquanto ele estava na delegacia para prestar depoimento. O suspeito foi preso pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima.

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Após a prisão, o homem permaneceu na delegacia e deverá ser encaminhado para o complexo da Polícia Civil (PCDF), onde deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (4/11). Caso seja condenado, o agressor pode pegar pena de até 30 anos de prisão.

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Crime

O homicídio ocorreu por volta das 3h40 de domingo (1º/11), na Rua 4, em Vicente Pires. Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, os dois envolvidos na briga são concunhados, mas se conheceram a pouco mais de um ano. A vítima havia vencido uma partida de sinuca e ganhado R$ 10 em uma aposta feita com o suspeito. Inconformado com a derrota, o suspeito teria atacado a vítima com sete golpes de barra de ferro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia.