Feira Raízes do Entorno abre inscrições para expositores

A expectativa da organização é de grande circulação de visitantes durante os dois dias de programação, que serão realizados nos dias 2 e 3 de dezembro - (crédito: Divulgação/Seent-DF)

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Seent-DF) abre as inscrições para expositores que queiram participar da quarta edição da Feira de Artesanato Raízes do Entorno. O evento disponibilizará o total de 28 vagas e os artistas terão entre 3 e 16 de novembro para entrar em contato e garantir participação.

A feira é uma iniciativa para fortalecer a geração de renda e o turismo regional em um período estratégico para o comércio, com artesanato regional, gastronomia típica e de produtos variados dos municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (Ride). A expectativa da organização é de grande circulação de visitantes durante os dois dias de programação, que serão realizados nos dias 2 e 3 de dezembro.

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Artesãos, produtores e artistas plásticos do Entorno interessados em participar devem entrar em contato por meio do telefone (61) 99162-0049 ou pelo e-mail: raizes.seent@buriti.df.gov.br.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado