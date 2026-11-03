Homem fica ferido após colidir carro contra árvore na Epia Norte

Um homem ficou ferido após colidir o carro contra uma árvore, na manhã desta terça-feira (3/11), na Epia Norte, altura da Água Mineral. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta de 10h.
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A colisão frontal causou uma fratura na perna esquerda do condutor do veículo. O homem foi resgatado e conduzido ao hospital pelo CBMDF.
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Após o atendimento, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente até o momento.
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postado em 03/11/2026 16:50