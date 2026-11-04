Briga por aposta de R$ 10 em partida de sinuca termina em morte

Uma aposta de R$ 10 em uma partida de sinuca terminou em morte, em Vicente Pires. Após perder o jogo para Adão Guimarães, de 49 anos, Edmilson Fontes da Silva, 35, teria se desentendido com a vítima e iniciado uma sequência de agressões que terminou com golpes de barra de ferro na cabeça do homem. O crime ocorreu por volta das 3h40 de domingo, na Rua 4. Edmilson foi preso preventivamente, ontem, após se apresentar a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), acompanhado de uma advogada, para prestar depoimento.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os dois estavam em um bar da região, onde consumiam bebidas alcoólicas e decidiram apostar dinheiro em uma partida de sinuca. Adão venceu o duelo e ficou com os R$ 10 apostados. A derrota, no entanto, teria provocado uma discussão entre os dois. De acordo com Míryan Hellen Guimarães, advogada e sobrinha da vítima, a brincadeira após a partida teria sido o estopim para a confusão. "Geralmente, quando alguém perde, fica zoando a outra pessoa, e ele não aceitou", relatou. Durante o desentendimento, Edmilson teria acertado o taco de sinuca no rosto de Adão.

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Vítima iria completar 50 anos em 13 de novembro. A briga (acima) foi motivada por uma aposta de R$ 10 (foto: Material cedido ao Correio)

A confusão continuou mesmo depois de os dois deixarem o estabelecimento. De acordo com o delegado adjunto da 38ª DP, Diogo Carneiro, os envolvidos são concunhados e moravam no mesmo local e se encontraram novamente ao chegar em casa. Nesse segundo momento, houve outra briga, e Edmilson aparece com um facão, mas acaba desarmado por pessoas que estavam no local.

Segundo informações do investigador, o suspeito também foi agredido durante a confusão. Uma das pessoas teria aplicado um golpe conhecido como mata-leão, fazendo com que ele perdesse a consciência. Após recobrar os sentidos, o suspeito pegou um cabo de enxada de ferro e partiu novamente para cima de Adão. "Inicialmente, ainda seria possível discutir uma situação de legítima defesa por parte do investigado. Mas quando acerta a primeira na cabeça da vítima e ela desmaiada não consegue mais ter reação, o autor, de forma maldosa, desfere mais cinco a seis ferradas na cabeça da vítima. Praticamente, ele esmagou a cabeça da vítima", afirmou o delegado.

Ainda segundo o Carneiro, Adão sofreu perda de massa encefálica e chegou ao hospital em estado gravíssimo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas ele não resistiu aos ferimentos. Para o delegado, a violência empregada e a condição em que a vítima se encontrava reforçam as qualificadoras do homicídio.

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Edmilson foi interrogado ontem. Em depoimento, apresentou uma versão diferente para a motivação da briga. Segundo o delegado, o investigado negou que a discussão tenha ocorrido por causa dos R$ 10 e alegou ter sido humilhado por Adão. O suspeito afirmou que a vítima teria agredido ele com um soco e feito provocações durante a discussão. Eles eram cunhados, pois eram casados com duas irmãs, e conviviam no mesmo espaço. Segundo o relato de Edmilson à polícia, ele já havia saído outras quatro ou cinco vezes com Adão, inclusive para participar de cavalgadas.

A Polícia Civil havia representado pela prisão preventiva do investigado na manhã de ontem. A decisão foi expedida por volta das 18h30, pela 1ª Vara Criminal de Águas Claras, enquanto Edmilson estava na delegacia. Ele foi preso por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Após os procedimentos na unidade policial, ele foi encaminhado ao complexo da PCDF e passa por audiência de custódia nesta hoje. Caso seja condenado, poderá receber pena de até 30 anos de prisão.

Lembranças

Adão era descrito pelos familiares como uma pessoa alegre, querida e de convivência próxima com os parentes. Segundo Míryan Hellen, a família é numerosa, formada por 13 irmãos, e a vítima era um dos dois homens entre os filhos. Ela contou que o tio trabalhava em um açougue com uma das irmãs e tinha paixão por vaquejada. "Era uma pessoa benquista, alegre, feliz e deixa um legado muito bom. Gostava muito de vaquejada, trabalhava no açougue com a minha tia. Então, assim, é revoltante saber que uma pessoa, que faria 50 agora no dia 13 de novembro, vem a óbito por algo tão brutal", lamentou.

A família prepara uma homenagem para Adão hoje, em uma área particular da família. Depois, o corpo seguirá para a cidade natal da vítima, em Buriti Bravo, no Maranhão, onde será sepultado junto com os pais.



